Rus turistler koronayı Antalya’ya tekrar getirdi

Rus turistlerin Antalya havalimanını lebalep doldurduğu günlerde Rusya’da ölüm rekoru kırıldı. Rus yetkililer ülkede bugün 679 kişinin Kovid-19 virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu sayı salgının başladığı günden beri en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Yetkililer son dönemde ülke genelinde yayılan Delta varyantının bu ölümlerin arkasında olduğunu açıkladı.





23 BİN 218 YENİ KOVİD-19 HASTASI

Rus hükümeti, son 24 saatte 23 bin 218 insanda korona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Rusya’da resmi verilere 5 milyon 561 bin 360 insanda korona virüsü var.





22 HAZİRAN’DA TÜRKİYE’YE UÇUŞLAR BAŞLADI

Vakaların son dönemde arttığı Rusya, 22 Haziran itibariyle Türkiye ile karşılıklı olarak uçuşları başlatmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus turistleri çekebilmek için “Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız” sözü vermişti. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, “Otel çalışanlarında aşılananların oranı yüzde 60 ila 90’a varıyor” demişti.