Samanyolu Haber /Gündem / Rus turistler koronayı Antalya’ya tekrar getirdi /02 Temmuz 2021 16:03

Rus turistler koronayı Antalya’ya tekrar getirdi

Türkiye ile uçuşların geçen hafta başladığı Rusya'da corona virüsü salgını yeniden hortladı... Rusya'da bugün, salgının başladığı ilk günden beri en çok ölüm yaşandı.

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 Rus turistlerin Antalya havalimanını lebalep doldurduğu günlerde Rusya’da ölüm rekoru kırıldı. Rus yetkililer ülkede bugün 679 kişinin Kovid-19 virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu sayı salgının başladığı günden beri en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Yetkililer son dönemde ülke genelinde yayılan Delta varyantının bu ölümlerin arkasında olduğunu açıkladı.

23 BİN 218 YENİ KOVİD-19 HASTASI
Rus hükümeti, son 24 saatte 23 bin 218 insanda korona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Rusya’da resmi verilere 5 milyon 561 bin 360 insanda korona virüsü var.

22 HAZİRAN’DA TÜRKİYE’YE UÇUŞLAR BAŞLADI
Vakaların son dönemde arttığı Rusya, 22 Haziran itibariyle Türkiye ile karşılıklı olarak uçuşları başlatmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus turistleri çekebilmek için “Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız” sözü vermişti. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, “Otel çalışanlarında aşılananların oranı yüzde 60 ila 90’a varıyor” demişti.
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