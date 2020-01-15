Samanyolu Haber /Gündem / Rus yetkiliden Türkiye ile ilgili yeni S-400 açıklaması /15 Ocak 2020 21:52

Rus yetkiliden Türkiye ile ilgili yeni S-400 açıklaması

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve tartışmalara neden olan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov'dan yeni bir açıklama geldi.

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Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi satın almasına ilişkin konuştu.

Sputnik'in aktardığına göre, Borisov, Türkiye’nin bu yılki opsiyonunu kullanıp ilave S-400 Triumf füze savunma sistemleri satın almasının "ihtimal dahilinde" olduğunu söyledi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Borisov Türkiye'nin "NATO ülkesi olmasına rağmen kendi çıkarlarını sistemli bir şekilde savunduğu" yorumunu yaptı.

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, daha önce Türkiye ile 2020'de S-400 hava savunma sisteminin ikinci partisinin teslimatına ilişkin bir anlaşma imzalanmasının yüksek bir ihtimal olduğunu belirtmişti.

AKAR: S-400'LER NİSAN VEYA MAYIS'TA AKTİF HALE GELECEK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün yaptığı açıklamada, "S400 eğitim süreci ve kurulum çalışmaları devam ediyor. Gerçekten ilkeli olma meselesi bu. Cumhurbaşkanımız ne açıkladıysa faaliyetlerimiz planlı sürüyor. Nisan ya da mayısta tam aktive olacak" dedi.
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