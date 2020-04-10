Samanyolu Haber /Medya / Tiyatro sanatçısı Kovid-19'dan hayatını kaybetti /10 Nisan 2020 11:31

Tiyatro sanatçısı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu Coşkun Tunçtan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Uzun yıllar yalnız yaşadığı Paris'teki evinde düşmesi sonucu aynı binada yaşayan komşuları tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçtan'ın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Fransa'da Georges Daniel ismini kullanan Coşkun Tunçtan'ın daha öne kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilirken hastanedeki ikinci gününde Covid-19'dan yaşamını yitirdiği açıklandı. Tunçtan'ın yaklaşık 1 aydır evinden çıkmadığının da altı çizildi.

Coşkun Tunçtan kimdir?

1935 İstanbul doğumlu olan Tunçtan, Ankara Devlet Tiyatrosunda bir süre oyunculuk yaptıktan sonra 1958'de kazandığı bursla Fransa'ya gitmişti. Uluslararası Tiyatro Festivalinde görev yapan yapan Tunçtan, Fransa'da resmi olarak Georges Daniel adını kullanmaya başlamıştı. Fransa hükümeti tarafında kültürel konularda araştırmalar yapmakla da görevlendirilen Tunçtan'ın Gogol ve Tiyatro adlı Fransızca incelemesi kitap olarak yayımlandı. Tunçtan ayrıca, Fransa'da ve İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyunlar sahnelerken Gogol'ün "Bir Delinin Hatıra Defteri" eserini Türkçe çevirerek sahnelenmesini sağladı.
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