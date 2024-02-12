Rusya Afrika'daki askeri varlığını güçlendiriyor

Afrika Kolordusu Sahel bölgesinde

Afrika Kolordusu askerlerinin Sahel bölgesine konuşlandırılmasıyla Putin, özellikle Batı Afrika'daki konumunu güçlendirmiş oldu. Rus tarihçi Irina Filatova'ya göre, bu birliğe bağlı askerler gelecekte Burkina Faso ile birlikte Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC), Mali ve Nijer'de de faaliyet gösterecek.

Burkina Faso ile Rusya yakınlaştı





Orta Afrika'da Rus garnizonu planlanıyor

Rusya'nın, Afrika'daki nüfuzunu artırmaya yönelik stratejisinde öne çıkan bir başka ülke de Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC). Bu ülke, 2018'de imzalanan ikili savunma anlaşmasıyla Rusya'ya daha sıkı bağlandı ve böylece Wagner paralı askerlerine daha büyük bir askerî rol verdi. Şimdi ülkenin güneyindeki Berengo'da resmî bir Rus askerî üssü kurma planları hayata geçirilmek üzere. Burada tam 10 bin askerden oluşan dev bir garnizon kurulması hedefleniyor. Berengo'da bir havaalanı ve askerî üs mevcut ancak bunlar halihazırda Wagner Grubu tarafından kullanılıyor.