Samanyolu Haber /Dünya / Rusya başka ülkelerdeki vatandaşlarını kayıt altına alacak /21 Ocak 2024 12:11

Rusya başka ülkelerdeki vatandaşlarını kayıt altına alacak

Rus Hükümeti ülke dışında yaşayan vatandaşların konsolosluklar üzerinden kayıtlarını zorunlu hale getirmek istiyor.

Rusya başka ülkelerdeki vatandaşlarını kayıt altına alacak


SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA
 
Devlet Haber Ajansı TASS'ın Hükümet tarafından hazırlanan taslak belgesine dayandırdığı haberine göre, yıl sonuna kadar yeni yasa hazırlanıp parlamentoya sunulması bekleniyor.

Yeni tasarıya göre yurtdışında yaşayan Rusya vatandaşları 2024'ten 2025'e kadar göç politikası kavramı kapsamında zorunlu konsolosluk kaydı getirilecek. Bu standardın 20 Haziran 2025 tarihine kadar uygulamaya konulması bekleniyor.

Bu tedbirle, "Rusya Federasyonu dışında sürekli ikamet eden vatandaş" kavramının tanımlanması ve bu tür kişilerin hukuki statülerinin belirlenmesi planlanıyor.
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