Hakka yürüyen hayırsever iş insanı Ali Açıl hicret diyarında defnedildi

Hizmet faaliyetleri için gittiği Avrupa’dan Kanada’ya dönüşte uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden iş insanı Ali Açıl, Kanada’daki muhacirler, Hizmet Hareketi’nin gönüllüleri ve sevenlerinin gözyaşlarıyla Ottawa Müslüman Mezarlığında gözyaşları arasında ebediyete uğurlandı.







Kanada’nın başkenti Ottawa’daki SNMC camiinde 50 yıllık dostu Prof. Dr. Suat Yıldırım Hoca’nın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenazenin ardından Açıl’ın naaşı Ottawa Müslüman Mezarlığı’na defnedildi. Yüzlerce seveninin katıldığı cenaze namazı ve defin töreni sırasında gözyaşları sel oldu. Eksi 20 derece ve hafif kar yağışı altında gerçekleşen törene aralarında eşi Elif Açıl, oğlu Alp Açıl ve Kızı Nedime Çalış, kader arkadaşı ve yakın dostu Prof. Dr. Suat Yıldırım ile sevenlerinin olduğu kalabalık bir topluluk katıldı.





GÖZYAŞLARINI TUTAMAYAN SUAT YILDIRIM: HİZMETİ ÇOK SEVİYORDU

Zaman Avustralya'nın haberine göre Prof. Dr.Yıldırım, cenazedeki kısa konuşmasında 50 yıldır tanıdığı Açıl’ı hep Allah rızası ve yolunda hep koşturan bir büyük ve değerli bir mümin olarak gördüğünü söyledi. Konuşmasında gözyaşlarına hâkim olamayan Yıldırım, “Hakkım varsa helal olsun. Asıl onun bize hakkını helal etmesini diliyorum.’’ dedi. Eşi Elif Açıl da eşinin mezarının üstüne ağlayarak güller koydu. Dualar esnasında ayakta durmakta zorlandığı gözlemlenen Elif Açıl; “Hepinizi çok seviyordu. Hizmetini çok seviyordu. Başka bir şey düşünemiyordu. Ben ona hep yoruldum diyordum. O ise yok ben yorulmam diyordu. Ömrü bu kadarmış. Makamı cennet olsun. Bütün haklarımız helal olsun.’’ ifadelerini kullandı.







VEFATI DA HİZMET EDİYOR:



Cenazeye katılan Sait Kaya ise; “Hacı Kemal abimiz vefat ettiği zaman hocamız (Fethullah Gülen) demişti ki; Hacı Kemal benim için eksildi.’’ Dün de hocamıza Ali abimizin vefatı söylenince; “Keşke söylemeseydiniz, keşke söylemeseydiniz. Keşke duymasaydım’’ dedi ve zannederim aynı şeyi söyledi. “Ali Açıl benim için eksildi” Çünkü nasıl ki Peygamber Efendimizin (s.a.v) yanında Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali yardımcıları olmuşlar. Ali abi ve bu uğurda hocamızın yardımcıları oldular. Önde oldular. Her şeye destek oldular’’diye sürdüren Kaya; “Onun için en büyük kayıp hocamızın kaybı diyebiliriz. Arkadan gelen nesillere örnek olan Ali abimizin ölümü de hizmet ediyor. Çünkü bu kadar insan niçin burada toplandı? Ali abimizin örnek bir insan olmasından dolayı’’ şeklinde konuştu.Dualar ve Kur’an-ı Kerim ile toprağa verilen Açıl için hizmet gönüllülerin açtığı Ottawa’daki kültür merkezinde gelenlere yemek ikram edildi ve taziyeler kabul edildi.







HOCAEFENDİ’DEN MESAJ: VEFALI DOSTUM, HAMİYETPERVER ARKADAŞIM



Öte yandan Fethullah Gülen Hocaefendi, 74 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden hayırsever iş insanı Ali Açıl için biz taziye mesajı yayınladı. Gülen, söz konusu taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:“İlk günden beri salâbet-i diniyesi ile tanıdığım, Hak yolunda bir gayret söz konusu olduğunda tereddütsüz öne atılan, heyecanına, samimiyetine, hasbîlik ve fedâkârlığına binlerin şahit olduğu vefalı dostum, mütebessim çehreli hamiyetperver arkadaşım, çok kıymetli Ali AÇIL Beyefendi’nin hicret yurdunda, muvakkat ve âlâmla dolu bu fâni dünyadan ebedî dostlukların yurdu mahz-ı lezzet ukba âlemine yürüdüğünü büyük bir teessürle öğrendim. Kendisine ve bu ifritten dönemde ruhunun ufkuna yürüyen kadın-erkek bütün kardeşlerime Cenab-ı Erhamü’r-Râhimîn’den rahmet ve mağfiret diler; kıymetli aile efradına ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederim.”







ALİ AÇİL KİMDİR?

Türkiye’de yaşanan zulümlerden dolayı ailesiyle Kanada’ya iltica eden Ali Açıl ağabey, İstanbul’da tekstil alanında faaliyet gösteren önde gelen iş adamlarından biriydi.





2006 yılında ticari faaliyetlerine son verdikten sonra, başta Çin ve Etiyopya olmak üzere birçok ülkede yerleşik Hizmet faaliyetlerine katkı sağlamıştır.