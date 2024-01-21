Samanyolu Haber /Gündem / Şok iddia: Öldürülen oğullarının yerine '2 çocuk ve para' teklif edildi /21 Ocak 2024 11:57

Şok iddia: Öldürülen oğullarının yerine '2 çocuk ve para' teklif edildi

Esenyurt’ta geçtiğimiz yıl yaşanan ve iki kişinin yaşamını yitirdiği tekel bayi saldırısında yeni iddialar gündeme geldi. İddiaya göre, oğlu öldürülen aileye "2 çocuk ve 40 milyon lira verelim, barışalım" teklifi yapıldı.

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İstanbul Esenyurt’ta geçen temmuzda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen’in yaşamını yitirdiği tekel bayisi saldırısında yeni iddialar gündeme geldi. Tutuklu bulunan saldırının sanıklarından Tarık Özer’in, Erzen’in babası Cantürk Erzen’e “barışmak için 40 milyon lira ve ailenin akrabalarından 13 yaşındaki bir erkek çocuğu ile 11 yaşındaki kız çocuğunu teklif ettiği” öne sürüldü.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker dava dosyasında bahsi geçen iddialara ilişkin resen araştırılması yönünde talepte bulundu.

"2 ÇOCUK VERELİM, ÖDEŞELİM' DEDİLER İDDİASI
Cantürk Erzen, “Tarık Özer tarafından bana aracı yoluyla ‘Bir erkek ve bir de kız çocuğu verelim’ mesajı iletildi. Onların adetine göre erkek öldürüldüyse yerine o ailenin oğlu verilirmiş. Bir de kız verelim ‘İstiyorsan gelinin, istiyorsan kızın yap, istiyorsan da bize geri gönder’ dediler” iddiasını aktardı.

Baba Erzen da, “Benim örf âdetimde böyle bir şey yok. Böyle barışa ‘Evet’ diyecek karakterim de yok. Kabul etmedim, tehdit etmeye başladılar. Mecbur muyum barışmaya? Hiçbir zaman çocuğumun kanını parayla satacak karakterim olamaz” dedi.

ÖZER AİLESİ İDDİALARI REDDETTİ
Tarık Özer’in ailesi söz konusu iddiaları reddetti. Özer ailesinden N.Ö., “Böyle bir şeyin aslı astarı yok. Hukukun parayla satın alınacağına inanılıyor mu Türkiye’de? İddiaları reddediyoruz” dedi.
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