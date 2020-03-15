Samanyolu Haber /Dünya / Rusya bu geceden itibaren Polonya ve Norveç ile kara sınır kapılarını geçişlere kapatacak /15 Mart 2020 09:19

Rusya bu geceden itibaren Polonya ve Norveç ile kara sınır kapılarını geçişlere kapatacak

Rusya’nın bu geceden itibaren Polonya ve Norveç ile kara sınır kapılarını geçici olarak geçişlere kapatacağı öğrenildi. İlgili kararname Rusya Bakanlar Kurulu’nun sitesinde yayınlandı.

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Rusya Bakanlar Kurulu’nun sitesinde yayınlanan kararname gereği bu geceden itibaren Rusya’nın Polonya ve Norveç ile kara sınır kapıları geçici olarak geçişlere kapatacak.

Yayınlanan kararname metninde, “Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) 15 Mart 00.00 itibarıyla Polonya ve Norveç’ten kara sınır kapıları üzerinden Rusya Federasyonu’na eğitim ve istihdam amacıyla, ayrıca özel ve turizm amaçlı olarak giriş yapacak olan yabancı vatandaşların ve vatandaşlığı olmayan kişilerin geçişini geçici olarak askıya alacak. Belarus Cumhuriyeti vatandaşları, resmi heyet üyeleri ve Rusya’da oturma izinleri olanlar bu uygulamanın dışında tutulacak” ifadelerine yer verildi.

Kararnamede ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya, Norveç ve belgenin uygulanmasından çıkarları etkilenecek olan diğer ülke yönetimlerine, söz konusu önlemlerin olağanüstü durumlardan kaynaklandığını ve yalnızca geçici olarak uygulanacağı konusunda bilgi vermek üzere görevlendirildi.
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