Rusya cephesinden Afganistan'a yardım açıklaması

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, gerekirse Afganistan’a tahıl yardımında bulunmaya hazır olduklarını berlirtti. Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, gerekirse Afganistan’a tahıl yardımında bulunmaya hazır olduklarını berlirtti.





Rusya ve Ukrayna, küresel buğday arzının yaklaşık üçte birini sağlıyor. Batı'nın Rus gemilerine uyguladığı yaptırımlar ve Ukrayna'nın Karadeniz'deki başıboş mayınları nedeniyle sevkiyatlar aksıyor. Fakat Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırımları nedeniyle tahıl sevkiyatı gerçekleştirilemediği için bugün bir dizi ülke, açlık ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.





Rusya’ya yönelik gayri meşru yaptırımların, lojistik ve mali zincirleri yıkarak insani örgütlerle işbirliğini etkilemesinden dolayı derin üzüntü duyduklarını dile getiren Nebenzya, “Gerekirse Afganistan’a tahıl tedarik ederek yardım sağlamaya hazır olacağız” dedi.