Samanyolu Haber /Dünya / Rusya cephesinden Afganistan'a yardım açıklaması /23 Haziran 2022 21:30

Rusya cephesinden Afganistan'a yardım açıklaması

Afganistan'ı da etkileyen tahıl krizine değinen Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya'nın Kabil yönetimine bu konuda yardım edebileceklerini açıkladığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, gerekirse Afganistan’a tahıl yardımında bulunmaya hazır olduklarını berlirtti.

Rusya’ya yönelik gayri meşru yaptırımların, lojistik ve mali zincirleri yıkarak insani örgütlerle işbirliğini etkilemesinden dolayı derin üzüntü duyduklarını dile getiren Nebenzya, “Gerekirse Afganistan’a tahıl tedarik ederek yardım sağlamaya hazır olacağız” dedi.

Rusya ve Ukrayna, küresel buğday arzının yaklaşık üçte birini sağlıyor. Batı'nın Rus gemilerine uyguladığı yaptırımlar ve Ukrayna'nın Karadeniz'deki başıboş mayınları nedeniyle sevkiyatlar aksıyor. Fakat Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırımları nedeniyle tahıl sevkiyatı gerçekleştirilemediği için bugün bir dizi ülke, açlık ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.

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