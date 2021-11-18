Rusya cephesinden Suriye açıklaması: Kabul edilemez

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye’yi bölme ve topraklarında devlet benzeri oluşumları kurma çabalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.





Lavrentyev, Suriye’nin başkenti Şam’da, Rus heyetinin ziyareti kapsamında düzenlenen toplantıda, “Rusya, Suriye’nin bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü korumak adına bu ülkedeki soruna çözüm yolları arayışına devam etmeyi amaçlıyor. Ülkeyi bölmeye ve devlet benzeri oluşumları kurmaya yönelik her türlü girişimler, niyeti ne olursa olsun, bizim için kabul edilemez” diye konuştu.





Suriyeli taraflar arasındaki diyalogun dış baskı olmadan gerçekleşmesi gerektiğini kaydeden Rus diplomat, “Suriyeliler kendileri için en iyi çözümü bulma, anayasa reformu konusundaki anlaşmazlıkları giderme ve dolayısıyla gerekirse değişiklik yapma gücüne sahip” ifadesini kullandı.





Lavrentyev, “Durumun, Suriye’nin tek bir devlet olarak varlığını sürdürmesinin mümkün olmayacağı sınırı geçmesine izin verilemez. Suriye yönetimine, ülkede ulusal ve mezhepler arası mutabakatın sağlanması yönünde yardım etmeye devam edeceğiz” diye kaydetti.