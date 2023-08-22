Rusya’dan petrol ürünlerinde Brezilya rekoru

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Bloomberg’in Enerji analitik şirketi Kpler Ltd.'den alınan verilere dayandırdığı haberine göre, Brezilya’nın Rus petrol ürünleri ithalatı Ağustos'ta günde 235 bin varile ulaşacak.





Brezilya, rekor miktarda Rusya’dan petrol ürünleri alarak Avrupa Birliği yasağının ardından Rusya’nın yeni pazarı oldu. Rus petrol ürünleri ithalatı Temmuz'a göre %25 artarak günde yaklaşık 235.000 varile çıktı.

Böylece Rusya, bir zamanlar Brezilya'nın en büyük yabancı yakıt tedarikçisi olan ABD'yi geride bırakarak ilk sıraya oturmuş oldu.

Brezilya, özellikle Rus petrol alımını, AB’nin ithalatı yasakladığı ve G7 ülkelerinin tavan fiyat uyguladığı Şubat ayında keskin bir şekilde artırmaya başladı.





Uzmanlar, Rus dizelini satın almanın Brezilya'nın ithal yakıt fiyatlarını varil başına 10 ila 15 dolar arasında düşürdüğünü tahmin ediyor. Kpler'e göre, tavan fiyat yürürlüğe girdiğinden beri Brezilya, yalnızca Türkiye'yi geride bırakarak dünya çapında Rus dizelinin en büyük ikinci alıcısı haline geldi.

Uzmanlara göre Rusya, Latin Amerika’nın en büyük pazarı olan Brezilya’ya odaklanmış durumda. Brezilya şirketleri Rus dizeli satın almalarının rekabet avantajı yarattığını kabul ediyor ve bu yüzden hükümetin bu alımlara devam etmesini istiyor.





Hindistan her ay rekor kırıyor





Bahar aylarında Hindistan'ın ise ithal ettiği Rus petrolünün payı da %46 gibi rekor bir seviyeye ulaşmıştı. Bloomberg, arzdaki artışı Rus petrolünün diğer ülkelerden gelen yakıttan daha düşük bir fiyata satılmasına bağladı.





Rusya Federal Gümrük Servisi, Rusya Federasyonu'nun dış ticaretinde Avrupa Birliği'nin yerini alan ülkeler arasında Hindistan'ı da gösterdi.

Hindistan, Çin ile birlikte Rus kömürü, petrolü ve gazının da başlıca alıcıları haline geldi.





Indian Oil, Hindistan'ın 2024 yılına kadar Rus petrol ithalatındaki payını %30'a çıkaracağını açıkladı.