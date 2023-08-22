Robot süpürgeler sizin hakkınızda ne kadar şey biliyor?

2000’li yıllarda ilk modelin piyasaya çıkmasından bu yana, robot süpürgeler hızla gelişti. Modern robot süpürgeler engellerle başa çıkmak için sensörler, GPS ve hatta kameralarla donatıldı. Tozları toplamak için güçlü araçlar kullanan akıllı süpürgeler kişisel verilerinizi de toplayabilir.
Buna bir örnek 2022 yılının başlarında yaşandı. MIT Technology Review, evlerde çekilmiş kişisel fotoğraflar ve düşük açılardan çekilmiş mahrem fotoğraflar elde etti. Yayına göre, bu fotoğraflar iRobot’un Roomba J7 serisinin bir geliştirme versiyonu tarafından çekildi. Dünyanın en önde gelen robotik süpürge üreticilerinden iRobot, bu görüntülerin 2020 yılında ürün geliştirme sürecinin bir parçası olarak Roomba tarafından çekildiğini doğruladı.
Fotoğraflar Roomba tarafından çekildi ve daha sonra bunları yapay zekâ geliştirmek için kullanan ve nihayetinde iRobot’un daha fazla nesne ve engel tanıyarak ürünlerini geliştirmesine yardımcı olan Scale AI’ye gönderildi.
Ne yazık ki bu vakada, Scale AI’ın bazı çalışanları gizlilik anlaşmalarına uymayarak elektrikli süpürgeler tarafından çekilen fotoğrafları sosyal medyadaki özel gruplarda paylaştılar.
Ağustos 2022’de Amazon, iRobot’u satın alma niyetini açıkladı. Pazar rekabeti ve mahremiyete ilişkin düzenleyici kaygıların arttığı bir dönemde, bu anlaşma Amazon tarafından hangi verilerin toplanabileceği ve bunların nasıl kullanılabileceği sorularını da beraberinde getirdi.
Temmuz 2023’te Avrupa Komisyonu, anlaşmanın Amazon gibi bir şirkete pazaryeri işinde büyük bir avantaj sağlayıp sağlamayacağını, yani toplanan görüntülerin organik satın alma önerilerini ve gerçek kişisel verilere dayalı daha iyi uyarlanmış reklamları iyileştirmek için kullanılıp kullanılamayacağını anlamak için anlaşmayla ilgili resmi bir soruşturma başlattığını duyurdu.
Robot süpürgeler belirlediğiniz temizlik programına göre günlük rutininizi öğrenebilir. Kaydedilmiş ev haritaları bir evin boyutunu ve tasarımını ortaya çıkarır, bu da gelir düzeylerini ve kişinin yaşam koşulları hakkında diğer bilgilerin ön görülmesine sebep olabilir. Bir veri sızıntısı, kim olduğunuzu ve nerede yaşadığınızı belirleme yolları da dahil olmak üzere, evinizin görüntülerini potansiyel olarak ortaya çıkarabilir.
Bir akıllı cihaz ne kadar yetenekliyse, sizin hakkınızda o kadar çok şey bilir
Robotik elektrikli süpürgelerin son versiyonları genellikle evinizin bir haritasını tutar ve bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla çalıştırılabilir. Bu modellerin çoğu, genellikle Amazon Alexa veya Google Assistant ile uyumlu sesle kontrol özelliğine de sahiptir.
Akıllı özelliklerin çoğu kameralar, sensörler ve mikrofonlar aracılığı ile çalışır. Gizlilik odaklı bir robot elektrikli süpürge istiyorsanız, jiroskopları ve ivme ölçerleri birleştiren atalet ölçümüne dayalı olanları gözden geçirin. Bu tür cihazlar çalışmak için kameralara, lazerlere veya haritalamaya ihtiyaç duymazlar.
Dezavantajları üst düzey modellerinden daha az etkili hareket etmeleri ve evinizin bazı alanlarından tekrar tekrar geçebilmeleridir. Elektrikli süpürge üzerinde telefon kontrolü söz konusu olduğunda, sesli kontrol yerine güvenli mobil uygulamalar kullanın.
Yeni bir akıllı süpürge satın almadan önce dikkat etmeniz gereken noktalar
Bazı modeller uzaktan kumanda veya zamanlama gibi bazı özellikler olmadan çevrimdışı çalışabilir. Diğerlerinin ise üreticinin sunucusuna veri göndermemek üzere özel olarak ayarlanması gerekir.
Robotun yatak odası veya banyo gibi belirli odalara girmesi de yasaklanabilir. Bu, ayarlar aracılığıyla veya sanal duvar bariyerleri kullanılarak yapılabilir.
Yeni robot süpürgeyi satın almadan önce üreticisini de kontrol edin. Veri şifrelemeyi tercih eden ve robotun mobil uygulamalarına erişmek için iki faktörlü kimlik doğrulama gerektirenleri tercih edin.
Mobil uygulama ve cihaz yazılımı için düzenli güncellemeler sunan bir üretici seçin.
Her zaman satın aldığınız ürünün kullanım ömrünü ve ne kadar süreyle üretici desteği alacağını kontrol edin.