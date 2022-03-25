Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'hibrit savaş' iddiası

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıları sürerken, birçok ülkenin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar da artarak devem ediyor.





Bir yandan Ukrayna'ya yönelik maddi ve askeri yardımların da sürdüğü ortam bir açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılıların Rusya’ya karşı topyekün hibrit savaş ilan ettiği iddia etti.







"HİBRİT SAVAŞ"







Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batılılar Rusya’ya karşı topyekün, hibrit savaş ilan etti" dedi.

Moskova’da düzenlenen Gorçakov Diplomat Vakfı toplantısında konuşan Lavrov ve Avrupa’daki siyasetçilerin, Hitler Almanyası'nda kullanılan "topyekün savaş” terimini Rusya’ya karşı kullandıklarını savunan Lavrov, "(Batılılar) Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti. Hedefleri gizli değil, Rus ekonomisini ve bir bütün olarak Rusya'yı yok etmek ve boğmak istediklerini alenen ilan ettiler" dedi.Rusya’nın izole edilemeyeceğini öne süren Lavrov, "Dünyanın her yerinden çok sayıda dostumuz, müttefikimiz ve ortağımız var" ifadesini kullandı.Lavrov ayrıca "Pentagon’un Ukrayna’daki askeri-biyolojik programını gerçekleştirmek üzere en az üç düzine laboratuvar kurmasından da endişe duyuyoruz" diye konuştu.