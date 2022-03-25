Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'hibrit savaş' iddiası /25 Mart 2022 23:12

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'hibrit savaş' iddiası

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya yönelik olarak başlattığı askerli saldırı sonrasında Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve Ukrayna'ya yönelik yardımlawr konusunda açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılıların Rusya’ya karşı topyekün hibrit savaş ilan ettiği iddia etti.

SHABER3.COM

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıları sürerken, birçok ülkenin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar da artarak devem ediyor.

Bir yandan Ukrayna'ya yönelik maddi ve askeri yardımların da sürdüğü ortam bir açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılıların Rusya’ya karşı topyekün hibrit savaş ilan ettiği iddia etti.

"HİBRİT SAVAŞ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batılılar Rusya’ya karşı topyekün, hibrit savaş ilan etti" dedi.

Moskova’da düzenlenen Gorçakov Diplomat Vakfı toplantısında konuşan Lavrov ve Avrupa’daki siyasetçilerin, Hitler Almanyası'nda kullanılan "topyekün savaş” terimini Rusya’ya karşı kullandıklarını savunan Lavrov, "(Batılılar) Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti. Hedefleri gizli değil, Rus ekonomisini ve bir bütün olarak Rusya'yı yok etmek ve boğmak istediklerini alenen ilan ettiler" dedi.

Rusya’nın izole edilemeyeceğini öne süren Lavrov, "Dünyanın her yerinden çok sayıda dostumuz, müttefikimiz ve ortağımız var" ifadesini kullandı.

Lavrov ayrıca "Pentagon’un Ukrayna’daki askeri-biyolojik programını gerçekleştirmek üzere en az üç düzine laboratuvar kurmasından da endişe duyuyoruz" diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'hibrit savaş' iddiası Sonraki Haber >>

İslamcı Mahalle neden sessiz

İslamcı Mahalle neden sessiz

'Olayı MHP üstlendi, özel ekip kurmuşlar'

'Olayı MHP üstlendi, özel ekip kurmuşlar'

Öğrenci yurdunda şiddet

Öğrenci yurdunda şiddet

Ukrayna, Rus savaş gemisini vurdu

Ukrayna, Rus savaş gemisini vurdu

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Süleyman Soylu gidici

Süleyman Soylu gidici

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:45:03