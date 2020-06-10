'Rusya havadan, Suriye ve İran karadan İdlib'i vuruyor, Türkiye sınırına kaçış başladı'





Rusya, İdlib'deki cihatçı güçleri havadan hedef alırken, karadan da Esad ve İran güçlerinin operasyon düzenlendikleri belirtiliyor.





Sahadan gelen bilgilere göre, dün (9 Haziran) gerçekleştirilen saldırılarda üç kişi yaşamını yitirdi, sekiz sivil de yaralandı.





Bombardıman ve karadan operasyonlar nedeniyle, İdlib'de 5 binden fazla kişinin yerlerinden edildiği ve Türkiye sınırına doğru bir kaçış başladığı belirtiliyor.









Yerel kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yoğun hava saldırıları nedeniyle, Cebel Zaviye ve Cebel Şahişbo bölgesinden, Kensafra beldesi ile Mozara Ainlaruz, Fattira, Bara ve Keferavid köylerinden göç yaşandı belirtildi.





Sivillerin, Türkiye sınırı hattındaki kamplar alanına göç ettiği kaydedilirken, Rus bombardımanı sırasında üç kişinin hayatını kaybettiği ve bombardımanın sabaha kadar sürdüğü iddia edildi.





Ankara, Moskova ve Tahran'ın Soçi'de vardığı mutabakattan bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında bin 800'den fazla sivil can verdiği kaydedilirken, Ocak 2019'dan itibaren yaklaşık 2 milyon sivilin de göç ettiği aktarıldı.