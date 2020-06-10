'Bakanlık sayısı artıyor, yavaş bakanlar gidiyor' iddiası









Kabine değişikliği beklentisi siyasi kulisleri yeniden hareketlendirdi. Uzun zamandır beklenen kabine değişikliğine artık kesin gözüyle bakılıyor. Kulislerde kabine değişikliği konuşulmaya devam ederken AKP'den de bu kez ‘kabine değişecek” değerlendirmeleri geliyor.





Dünya Gazetesi'nin haberine göre, AKP'de uzun zamandır beklenen kabine değişikliği konusunda gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrilmiş durumda. Bugüne kadar kabine revizyonu söylentilerine net bir şekilde karşı çıkılan “Bakanlar göreve yeni geldiler değişiklik için erken” değerlendirmesinin yapıldığı AKP'de artık yakın zamanda bir kabine değişikliği gerçekleştirileceği dile getiriliyor. Kabine değişikliği bekleyenler gerekçelerini birkaç başlığa dayandırıyor.





Bir görüşe göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinden sonra sistemin nasıl işlediği, aksayan yönlerinin bulunup bulunmadığı konusunda bir çalışma yaptı. Bu çalışma milletvekilleri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşları olmak üzere pek çok kurumun görüşüne başvurularak gerçekleştirildi.





Bu kapsamda Bakanlıklar da tek tek mercek altına alındı ve ayrı ayrı raporlar hazırlandı. Bazı bakanlıkların bölüneceği ve bu sürecin artık uzatılmayacağı yeni bakanlıkların kurulması, bazı bakanların görevden alınması, bazı bakanlıklarda ise kaydırmalar yapılması şeklindeki bir revizyonunun en kısa sürede gerçekleştirileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tek çatı altında toplanarak Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirilerek Ticaret Bakanlığı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı; Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı da birleştirilerek yine Dışişleri Bakanlığı yapıldı.





Gelinen noktada bazı bakanlıkların iş yükünün çok arttığı ve bölüneceği belirtiliyor. Bu bakanlıkların başında Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı geliyor. Aile ve çalışma hayatının iki ayrı bakanlık çatısında toplanması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da ayrılacağı, yatırımlar konusunda ayrı bir bakanlığın kurulabileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı sayının da artması beklenirken, cumhurbaşkanı yardımcılığı için Binali Yıldırım’ın adı uzun zamandır kulislerde konuşuluyor.





Koronavirüs sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bakanların performansını bir kez daha test etme fırsatı yarattığı ‘bu süreçte yavaş kalan” bakanlarda değişikliğe gidebileceği yorumları da yapılıyor. Erdoğan, kabine üyeleriyle koronavirüs sürecinde telekonferans yöntemiyle sık sık bir araya geldi. Bu süreçte sürpriz bir şekilde Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Erdoğan tarafından görevden alınmıştı. Cumhurbaşkanı’nın çok fazla gecikmeden haziran ya da temmuz ayında kabinede değişikliğe gidebileceği konuşuluyor. AKP'den bazı kaynaklar Erdoğan’ın Okluk Koyuna çekilip burada bir süre çalıştıktan sonra revizyonu yapabileceğine dikkat çekiyor.





Kabinede yapılacak değişiklikte milletvekillerinden kabineye transfer olmayacağı belirtiliyor. AKP Meclis’teki sandalye sayısını azaltmak istemiyor. Çünkü yeni sistemde bakan olan milletvekillerinin milletvekilliği sona eriyor. AKP'den halen 291 milletvekili bulunuyor.