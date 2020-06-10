Samanyolu Haber /Gündem / Fransa'da Covid-19 krizi yönetimine ilişkin soruşturma /10 Haziran 2020 09:58

Fransa'da Covid-19 krizi yönetimine ilişkin soruşturma

Fransa'da yetkililerin Covid-19 krizi yönetimine ilişkin ön soruşturma başlatıldı.

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Paris Savcılığı, Fransız yetkililerin Covid-19 krizini ele alış biçimine ilişkin kapsamlı bir ön soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın özellikle liderleri hedef aldığı belirtildi.

Euronews'ta yer alan habere göre, Paris Savcısı Rémy Heitz salı günü basına yaptığı açıklamada, soruşturmanın Fransa'da küresel salgın sürecinde "kasıtsız cinayet" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma" suçlarını açığa çıkarmaya odaklanacağını söyledi.

Soruşturmanın tecrit döneminde Savcılığa yapılan suç duyuruları nedeniyle başlatıldığını belirten Heitz, şikayetlerin bir kısmının Sağlık Bakanı Olivier Véran ve eski Sağlık Bakanı Agnès Buzyn ile Başbakan Édouard Philippe'e yönelik olduğunu ifade etti.

Savcılık soruşturmaların küresel salgının başlangıcından itibaren yapılan ana şikayetlerle ilgili olduğunu belirtti. Buna göre, iş yeri güvenliği, maske ve Covid-19 testlerinin yeterliliği gibi konularda araştırma yürütüleceği bildirildi.

Paris Savcılığı tarafından başlatılan "ulusal" soruşturmaya, yerel düzeyde yürütülen yaşlı bakım evleri soruşturmasının dahil edilmeyeceği belirtild
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