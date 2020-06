Brezilya Yeni Corona Vakaları Sayısında ABD'yi Geride Bıraktı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, pandeminin geçtiği yanılgısına kapılmamak gerektiğine, geçtiğimiz Pazar günü yeni vaka sayısının 136 bine ulaşarak yeni bir rekor kırıldığına ve bunda Latin Amerika’daki artışların önemli payı olduğuna dikkat çekiyor. Yetkililer, salgının bölgedeki etkilerinin endişe verici boyutlara ulaştığını söylüyor ve bölgeye destek vermeleri için uluslararası kurumlara çağrıda bulunuyor.





WHO'nun artan endişesinin altında yatan nedenlerden biri, Haziran ayının ilk haftasında toplam can kayıplarının Meksika’da %38, Brezilya’da %24, Peru’da %21 ve Şili’de %55 artması. Uzmanların henüz doruk noktasına ulaşmadığını söylediği salgında benzer bir durum, vaka sayılarında da görülüyor.





Brezilya yeni vaka sayısında başı çekiyor





Latin Amerika’da virüsün tespit edildiği ilk ülke olan Brezilya’da bugüne kadar 710 bin vaka görüldü ve 8 bini Haziran ayında olmak üzere 37 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.





Brezilya, toplam vaka sayısında ABD’den sonra ikinci, can kaybında ise üçüncü sırada bulunuyor. WHO verilerine göre 8 Haziran’da görülen 105 bin 872 yeni vakanın 18 bin 925’i, Brezilya’da kayıtlara geçti. Bu, her 6 yeni vakanın en az birinin Brezilya’da tespit edildiği anlamına geliyor.





Pandemi boyunca iki sağlık bakanının istifa ettiği Brezilya’da Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana günlük vaka ve can kayıplarına dair kamuya bilgi verilmeyeceğini açıklaması ve sistemdeki eski verilere ulaşımı kaldırması, polemiklere neden oluyor. Brezilya, 210 milyonluk nüfusu ve ''favela'' olarak bilinen, salgının tehlikeli boyutlara ulaşabileceği yoksul gecekondu bölgeleriyle endişelerin odak noktası durumunda.





Meksika’da yüksek ölüm oranları





Meksika, 14 bini aşan can kaybı ile Brezilya’dan sonra bölgede salgından en fazla etkilenen ülke. Meksika’daki vaka sayısı 120 binle Peru ve Şili’den daha az olsa da ülke, %11,7 olan yüksek ölüm oranı ile dikkat çekiyor.

Virüsün yol açtığı ilk can kaybının 18 Mart’ta kayda geçtiği Meksika’da Haziran başında 9.930 olan ölü sayısı, son haftada 5.000'den fazla arttı. Meksikalı yetkililer, salgında yaşamını yitirenlerin toplam sayısının 35 bine ulaşabileceğini tahmin ediyor.





Arjantin'de bir ilk

Güney Amerika ülkesi Arjantin’de corona virüsü etkisini göstermeye başladı… Brezilya’nın ardından dikkat çeken bir artış yaşayan Arjantin’de ilk defa günlük vaka sayısı 1000 psikolojik sınırını geçti.

Salgının ülke içerisindeki merkezi haline gelen başkent Buenos Aires’te sokağa çıkma yasakları başlatılırken SağlıK Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 1141 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde ülkede 24 insanın da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Arjantin’de resmi verilere göre toplam 24.761 insanda corona virüsü tespit edilirken, salgının başladığı günden beri 717 insan yaşamını yitirdi.

Sosyoekonomik sorunlar riski artırıyor





Uluslararası sağlık örgütleri, pandeminin sonuçlarının Latin Amerika’da gelişmiş ülkelere göre daha ağır olacağını öngörüyor ve bölgeyi yüksek risk taşıyan yerler arasında değerlendiriyor.





Dünya Çalışma Örgütü Latin Amerika Dairesi verilerine göre ise toplamda 292 milyon çalışanın 158 milyonu, kayıt dışı ekonomide herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmadan istihdam ediliyor.





Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre dünyada sosyal adaletsizliğin en fazla yaşandığı yer olan Latin Amerika’da 190 milyon kişinin yani neredeyse her üç kişiden birinin yoksulluk koşullarında yaşaması, 45 milyon kişinin yeterli beslenememesi ve halkın %30’unun sağlık hizmetlerine erişiminin bulunmaması, risk faktörünü artıran başlıklar arasında yer alıyor.





“Yeni normal için erken!”





Vaka sayılarında bir düşüş yaşanmamasına rağmen Brezilya, Meksika, Peru ve Ekvador gibi ülkelerin ekonomiyi canlandırmak için tedbirleri gevşeterek ‘‘yeni normale’’ dönmeye başlaması, Panamerikan Sağlık Örgütü tarafından ‘‘erken alınmış bir karar’’ olarak değerlendiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün dün yaptığı basın açıklamasında, salgınla mücadelede en çetrefilli bölge olarak tarif ettiği Latin Amerika’da kitlesel testlerin yapılamıyor olması, yetersiz sağlık sistemleri, yüksek kayıt dışı ekonomi oranından dolayı çalışma koşullarında hijyen sağlamanın zorlukları, tedbirlerin ekonomik maliyetinin karşılanmasında yaşanan güçlükler gibi bir dizi sorun, bölgenin acilen çözmesi gereken meseleleri arasında yer alıyor.