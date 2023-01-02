Rusya Kiev'i vurmaya devam ediyor

Kiev’de patlama sesleri

Herson kentinde hastane bombalandı

Putin: Ukrayna ihtilafına dahil olan taraflarla müzakereye hazırız

İlk belirlemelere göre ülke genelinde gerçekleşen saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi yaralandı.Ukrayna, Rusya’nın alt yapı ve sivillerin yaşadığı yerleri bombaladığını duyururken Rusya ise insanların yaşamadığı askeri sanayi tesislerinin hedef alındığı iddiasını yineledi.Rusya’nın özellikle Ukrayna’nın enerji alt yapısına yönelik saldırıları yüzünden ülkedeki elektrik kesintileri giderek artıyor.Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik düzenlediği saldırı sonucu Desnyan semtinde bir patlama meydana geldiğini duyurdu.Öte yandan, Kiev Askeri İdaresi'nin resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada da Kiev'e Rus saldırısının gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu dakika itibariyle başkentin üzerinde yaklaşık 10 hava hedefi vuruldu. Hava alarmı devam ediyor." denildi.Yerel basında ise Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırının sürdüğü bildirildi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son yaptığı açıklamada “Ruslar kaybedecek ellerindeki İHA’lar, füzeler ve diğer silahlar onlara yardım edemeyecek. Çünkü biz hep birlikte hareket ediyoruz. bağımsızlığımızı elimizden almayacaklar. Onlara hiçbir şey vermeyeceğiz. Tüm şehirlerimize ve yerleşim birimlerimize yapılan her Rus saldırısına karşılık veriyoruz.” dedi.Bu arada Ukrayna ordusu, Rus ordusundan kasım ayında geri alınan ülkenin güneyindeki Herson kentindeki çocuk hastanesinin Rus bombardımanının hedefi olduğunu bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün yaptığı açıklamada Ukrayna'da uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Rusya'ya karşı "terör saldırıları" gerçekleştirmek için kullanılan insansız hava araçları (İHA) üretimi yapılan yerleri vurduklarını duyurmuştu.Ukrayna'daki operasyonların devam ettiğini söyleyen Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 355 uçak, 199 helikopter, 2 bin 779 insansız hava aracı, 399 hava savunma füze sistemi, 7 bin 350 tank ve zırhlı araç, 957 çok namlulu roketatar, 3 bin 756 obüs ve havan topu, 7 bin 859 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullanmıştı.