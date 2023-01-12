Rusya medyasından ilginç iddia: Türkiye, Ukrayna’ya misket bombası mı veriyor?

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Foreign Policy dergisi Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası verdiğini ve bu teslimatları saklamaya çalıştığını iddia etti.





Derginin iddiasına göre, ABD tarafından geliştirilen bombaların Türkiye'de de üretimi yapılıyor.





Ukrayna'nın söz konusu bombaları önce ABD'den istediği, ancak ABD'deki ihraç yasağı nedeniyle Türkiye'nin devreye girdiği belirtiliyor. ABD ve Türkiye’nin, Misket Bombalarına İlişkin Sözleşme'ye taraf olmadıkları belirtiliyor.





Rusya: “durumu yakından takip ediyoruz”





Türkiye’nin Ukrayna’ya yasaklı mühimmat teslim ettiği iddiası Rusya gündemine bomba gibi düştü. Kremlin hemen tepki gösterdi.





Rusya, ABD basınında çıkan Türkiye’nin Ukrayna’ya misket bombası tedarik ettiğini iddalarının güvenilirliğini sorgulasa da durumu yakından takip ediyor.





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Ukrayna’ya misket bombası tedarik ettiğini içeren bir yazı yayınlayan Foreign Policy dergisinin söz konusu haberinin güvenilirliğinin sorgulandığını ancak ülkesinin bu durumu yakından izlemekte olduğunu söyledi.





Basına yaptığı açıklamada “Burada tabii ki bu raporların güvenilirliğinden bahsetmek zor, güvenilir ve doğru raporlardan daha fazla sahte olduğunu biliyorsunuz” diyen Peskov aynı zamanda, Türkiye'nin NATO üyesi olarak "kendi yükümlülükleri olduğu" için Ukrayna'ya Bayraktar uçağı tedarik ettiğini hatırlattı.