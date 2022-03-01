Samanyolu Haber /Dünya / 'Rusya’nın işgalde karşılaştığı zorluklar daha acımasız davranmasına yol açabilir' /01 Mart 2022 08:49

'Rusya’nın işgalde karşılaştığı zorluklar daha acımasız davranmasına yol açabilir'

Rusya, Ukrayna sınırındaki birliklerinin dörtte üçünü Ukrayna’ya gönderdi.

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Öte yandan hava ve topçu saldırıları ise bugüne kadar sınırlı bir şekilde gerçekleşti. Batılı yetkilileri Rusya’nın hâlâ Ukrayna hava savunmasını yok edemediğini, bu yüzden hava üstünlüğünü ele geçiremediğini söylüyor.

BBC Savunma Muhabiri Jonathan Beale'in haberine göre, yetersiz hazırlık ve Ukrayna ordusunun beklemedikleri kadar direnç göstermesi nedeniyle işgal istedikleri hızda ilerlemiyor.

Bazı bölgelerde konvoyların benzininin bittiği aktarılıyor.

Fakat Rusya işgalde daha fazla kuvvet kullanmaya karar verirse işler değişebilir.

Batılı yetkililer Pazartesi günü Rusya’nın Kiev ve Harkov’a yönelik top atışlarını sıkılaştırdığını paylaştı.

Yetkililer kent merkezlerine hedef gözetmeksizin yapılan atışların sivil kayıpları artırmasından endişe ediyor.

İnsan hakları örgütleri Rusya’nın, pek çok ülke tarafından yasaklanan misket bombaları kullandığını aktarıyor.

Rusya’nın işgalde karşılaştığı zorluklar daha acımasız davranmasına yol açabilir.

Rusya’nın Suriye’de ve öncesinde Çeçenistan’da yaptığı bombardımanlar, Putin Rusyası’nın askeri operasyonlarda hedefe ulaşmayı sivil ölümlerinden daha fazla umursadığını gösteriyor.
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