Rusya'dan şoke eden karar!

Rus RBC kanalının haberine göre; Rusya vatandaşlarının gidebileceği ülke kriterlerine uyulmayan 13 ülke arasına Türkiye'yi de dahil etti.







Rospotrebnadzor, Rus turistlere açık 16 ülkeden yalnız 3'ünün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını için belirlenen güvenlik kriterlerini tam olarak karşıladığını açıkladı.





Rusya'nın kriterlerini sağlayan 3 ülke Seyşeller, Tanzanya ve Etiyopya olarak sayıldı.





"TÜRKİYE VE İSVİÇRE, RUSYA'NIN KRİTERLERİNİ KARŞILAMIYOR"





Kriterleri sağlamayan ülkelerin durumu ise şöyle ifade edildi: "Kırgızistan, Mısır, Küba ve Maldivler üç güvenlik kriterinden ikisini karşılıyor. Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Kore Cumhuriyeti, Sırbistan ve Japonya üç kriterden birini karşılıyor. Beyaz Rusya, Kazakistan, Türkiye ve İsviçre'deki salgın durumu ise Rusya'nın herhangi bir kriterini karşılamıyor."





Rospotrebnadzor kriterlerine göre, diğer ülkelerle hava ulaşımının yeniden başlaması için, son iki haftada Covid-19 enfeksiyonu görülme oranının 100 bin kişi başına 40'ı geçmemesi, 14 günlük ortalama günlük büyüme oranının yüzde 1'e eşit veya daha düşük olması ve enfeksiyon yayılma oranının 1'den az olması gerekiyor.





Koronavirüs salgınının ardından Türkiye'ye yönelik uçuş yasağını kaldıran ilk ülke olan Rusya'dan 8 ayda 772 bin 686 turist Türkiye'ye gelmişti.