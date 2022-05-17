Samanyolu Haber /Dünya / "Rusya Üçüncü Dünya Savaşı’na izin vermeyecek, ancak" /17 Mayıs 2022 22:42

"Rusya Üçüncü Dünya Savaşı’na izin vermeyecek, ancak"

Ukrayna gündemiyle birlikte sıkça konuşulmaya başlanan Üçüncü Dünya Savaşı ifadesi konusunda bir açıklama da Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'den geldi. Medvedev, Rusya'nın olası bir yeni dünya savaşına izin vermemekle birlikte olabilecek bir saldırıya da süper güçlü şekilde yanıt verileceğini belirtti.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın Üçüncü Dünya Savaşı’nın çıkmasına izin vermeyeceğini, fakat ülkeye saldırı olması durumunda süper güçlü bir yanıt vereceğini belirtti.

Telegram kanalından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Medvedev, Rusya’nın saldırı halinde süper güçlü bir yanıt vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Medvedev, “Modern, güvenilir, etkili silahların cephaneliği bugün bile, kendilerinin ve başkalarının elleriyle Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmaya hazır olanların hırslarını soğutuyor. Böyle bir duruma izin vermeyeceğiz. Ancak ülkemize bir saldırı olması durumunda anında ve süper güçlü bir yanıt verme, Devletimizi tehdit eden her türlü saldırganlığa karşılık verme kabiliyetimizin olduğunu sürekli hatırlatmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Rusya Üçüncü Dünya Savaşı’na izin vermeyecek, ancak" Sonraki Haber >>

Galatasaray'dan Hakan Şükür'süz UEFA şampiyonluğu videosu

Galatasaray'dan Hakan Şükür'süz UEFA şampiyonluğu videosu

Eski MİT'çiden çirkin itraf

Eski MİT'çiden çirkin itraf

Sudan aniden çıkan balina turistleri yiyordu

Sudan aniden çıkan balina turistleri yiyordu

İslâm’da Dinden Dönme Ve Mürted-2

İslâm’da Dinden Dönme Ve Mürted-2

'İnsanları topluca cezalandırmak Allah’a isyandır'

'İnsanları topluca cezalandırmak Allah’a isyandır'

Güldür Güldür Show'da Nureddin Nebati skeci yayınlandı

Güldür Güldür Show'da Nureddin Nebati skeci yayınlandı

Harun Tokak- Gurbet çocukları

Harun Tokak- Gurbet çocukları

Güldür Güldür'de gündem 'iktidar medyası'

Güldür Güldür'de gündem 'iktidar medyası'

Operasyonun adı Ümit Özdağ ve mülteciler

Operasyonun adı Ümit Özdağ ve mülteciler

AKP'liler Meclis toplantısında kavga çıkardı

AKP'liler Meclis toplantısında kavga çıkardı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:00:01