Rusya Ukrayna'nın tarihini de yok ediyor





Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Ukrayna’da savaş başladığından beri en az 53 kültürel alanın zarar gördüğünü belirtti. Bunların arasında 29 kilise, 16 tarihi bina, dört müze ve dört anıt var. En çok zarar gören alanlar Kiev ve Harkiv’de, ancak en eskilerinden biri de olmak üzere Çernihiv’de de zarar gören alanlar bulunmakta. UNESCO, zararları raporlamak için uydu görüntülerini ve tanıklıkları kullanıyor.











11:40 Polonya’ya gelen 421 bin kişi Ukrayna’ya geri döndü







Polonya sınır polisinin yaptığı açıklamaya göre Ukrayna’dan ülkeye giriş yapanların sayısı 2 milyon 437 bini buldu. Sınırı geçenlerin sayısının son günlerde azaldığı aktarıldı. Polonya’ya gelen 421 bin kişinin ise Ukrayna’ya geri döndüğü belirtildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) göre toplamda 10 milyon kişi Ukrayna’yı terk etti.











11:36 Zelenskiy’in danışmanı: İstanbul’daki görüşmelerde Mariupol’deki sivilleri tahliye etmek üzere anlaşmaya varıldı







Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in danışmanı Oleksiy Arestovych, Ukrayna televizyonunda yaptığı açıklamada İstanbul’da düzenlenen barış görüşmelerinde Ukrayna ve Rusyalı müzakerecilerin Mariupol’deki sivilleri tahliye etmek üzere anlaşmaya vardığını söyledi. Arestovych, bugün ya da yarın güzel haberlerin gelmesini beklediklerini aktardı.







Bu sabah Ukrayna’nın başbakan yardımcısı bugün için yedi insani koridorun planlandığını, ancak Mariupol’deki bir koridorun özel ulaşıma özgü olmasını beklediklerini belirtti. Zelenskiy’in danışmanı: İstanbul’daki görüşmelerde Mariupol’deki sivilleri tahliye etmek üzere anlaşmaya varıldı



















BBC Ukrayna'nın başkenti Kiev dışındaki bir otoyolda, yanmış ve sivillere ait cesetler buldu. Bu korkunç kanıtlar birer savaş suçuna işraret ediyor. Geçen ay Rus askerlerinin Kiev çevresinde sivilleri öldürdüğü anlara ilişkin insansız hava araçları tarafından kaydedilen görüntüler öfkeye neden olmuştu.













Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Rusya’nın kuşatması altındaki Mariupol kentinden tahliye girişimini ertelemek zorunda kaldıklarını açıkladı. “Cuma günü sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesi için Mariupol’e doğru yola çıkan Kızılhaç ekibi, koşulların bunu imkansız kılması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı” diyen Kızılhaç, Cumartesi günü tekrar bir girişimde bulunacaklarını duyurdu ve ekledi: “Operasyonun başarıya ulaşması için tarafların anlaşmaya saygı duyması ve güvence vermesi gerekiyor. “Bu gerçekleşebilirse, Kızılhaç tarafsız bir aracı olarak Mariupol’den çıkan konvoyu başka bir Ukrayna kentine götürecek.”