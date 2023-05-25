Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Ukrayna'yı, savaş gemisine saldırmakla suçladı /25 Mayıs 2023 07:18

Rusya, Ukrayna'yı, savaş gemisine saldırmakla suçladı

Saldırıya uğrayan savaş gemisinin Türk Akım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarını korumakla görevli olduğu bildirildi

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Rusya Savunma Bakanlığı, çarşamba günü Ukrayna'yı Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde devriye gezen savaş gemilerinden birine saldırmakla suçladı ve saldırıda üç insansız sürat teknesini imha ettiğini iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde Karadeniz Filosu gemisi Ivan Khours'a başarısız bir saldırı girişiminde bulundu." denildi.

Açıklamada saldırıya uğradığı sırada İstanbul Boğazı'na yaklaşmakta olan geminin Türkiye ile Rusya arasında doğal gaz taşıyan Türk Akım ve Mavi Akım boru hatlarını korumakla görevli olduğu ve bu görevlerini yerine getirmeye devam ettiği kaydedildi.

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Kremlin, Kuzey Akım doğal gaz boru hattına yönelik Eylül 2022’de düzenlenen sabotajların bir devlet desteği olmadan gerçekleşmesi konusunda şüphe duyduğunu belirtmiş, Ukrayna ise sabotaj iddialarını reddetmişti.
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