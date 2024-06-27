Rusya, vatandaşlık alan 10 bin göçmeni cepheye gönderdi

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrykin, göçmen işçilerin, Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerine hendek kazmaları için gönderildiği ifade ederek, “Bunun için iyi çalışan ellere ihtiyacımız var.” dedi.







Interfax haber ajansına göre Bastrykin, St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu sırasında yaptığı açıklamada Soruşturma Komitesi’nin 30 binden fazla göçmenin Rus vatandaşlığı almasına rağmen zorunlu askerlik şubelerine gidip kayıt yaptırmadıklarını tespit ettiklerini söyledi: “Vatandaşlık alan ve askere kaydolmak istemeyen 30 bin’den fazla göçmeni yakaladık, onları kayıt altına aldık ve yaklaşık 10 bin’ini özel bir askeri operasyon bölgesine gönderdik.”





Bastrykin sözlerine şöyle devam etti: “Bu göçmenlere orada neden ihtiyaç var? Hendek kazmak ve savunma duvarları inşa etmek için. Bunun için iyi çalışan ellere ihtiyacımız var. Şimdi arka birimlerimizin saflarına katılıyorlar.”





Bastrykin’in ayrıca bu uygulamayı göçmenlerin Rusya’yı yavaş yavaş terk etmeye başlamasına yol açmasından dolayı övdüğü belirtildi.



