Rusya ve ABD’nin Ankara görüşmesini Kremlin teyit etti

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Beyaz Saray yönetimi inisiyatifiyle Moskova ve Washington temsilcileri arasında Ankara’da gerçekleşen görüşmeyi Kremlin onayladı. Rus basını ise farklı açılardan haberi gündeme taşıdı.





Rusya Devlet Kanalı Vesti 24’e göre Ankara'da Amerikan tarafının inisiyatifiyle Moskova ve Washington temsilcileri arasındaki görüşmenin olduğunu Kremlin’de teyit etti.





Aynı haberde görüşmeler zamanında, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) direktörü William Burns’un da Ankara'da bulunduğu belirtiliyor.





Haliyle Rus mevkidaşı Dış İstihbarat Teşkilatı Direktörü Sergei Naryshkin ile görüşmüş olma ihtimali pekişmiş oluyor. Bir Beyaz Saray sözcüsü, Burns'ün Ukrayna'daki ihtilafı çözmenin yollarını müzakere etmediğini, görevinin sadece Moskova'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanmasının sonuçları ve "stratejik istikrar açısından durumu tırmandıran" riskler hakkında bir mesaj iletmek olduğunu açıklıyor.





Rus Devlet Ajansı TASS'ın haberine göre ise, Washington, CIA direktörünün Ankara ziyareti hakkında Kiev'i önceden bilgilendirdi.

Beyaz Saray yetkilisi, "Temel ilkemize sıkı sıkıya bağlıyız: Ukrayna hakkında hiçbir şeyi Ukrayna'nın katılımı olmadan tartışmıyoruz" dedi.

William Burns ayrıca gözaltına alınan ABD vatandaşlarını görüşmede gündem yaptı. Rusya gözaltında ya da hapishanelerde 17 ABD vatandaşının olduğu söyleniyor.





Daha önce ise Komersant gazetesi Rus ve ABD heyetlerinin Ankara’da görüştüğünü aktarmıştı. Toplantıya Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sergey Narişkin'in katıldığını yazmıştı. Habere göre kaynaklar, daha önce kamuoyuna duyurulmayan toplantının içeriğiyle ilgili ayrıntı vermemişti.





Görüşmelerin Ankara’da yapılmasında ise stratejik bir hamle olduğu uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Rusya'yla bu tarz temasların bir NATO ülkesinde kurulmasının ve Putin'i barış görüşmeleri için Erdoğan'a bağımlı kılmanın ve hatta başka bir açıdan Erdoğan'ı kilitlemenin, Batı çıkarlarına daha uygun olduğu dillendiriliyor. Ama bir bütün olarak bakıldığında ise burada asıl önemli olan, bu görüşmelerin Türkiye'de yapılıyor olmasından çok bu görüşmelerin bizatihi yapılıyor olması da ayrıca üzerinde durulması gereken bir husus