Rusya'da nakliye fiyatları tavan yaptı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Kommersant’ın verdiği habere göre Rusya’da bu yılın ilk altı ayında karayolu nakliye fiyatları yüzde 38 arttı.





Gazetenin Nakliyeciler Birliği’ne dayandırdığı haberine göre, karayolu taşımacılığına olan talebin artması ve yaptırımlar sonrası otomobil ve kamyon yedek parça fiyatlarının zamlanması bunda etkili oldu. Ayrıca servis maliyetlerindeki artışta, rublenin değer kaybetmesinin de etkisi var.





Ocak-Haziran 2023'te Rusya'da karayolu yük taşımacılığına olan talebin, Mayıs-Haziran'da 2022'nin aynı dönemine göre %61 arttı. Ülke içi bazı destinasyonlarında hizmet maliyeti de buna paralel olarak yılda ortalama %38 zamlandı.





Gazete, sonbahardan bu yana rubledeki değer kaybı ve hurda vergisindeki artış nedeniyle ithal tır fiyatlarının yüzde 55 arttığına dikkat çekiyor.





Sota Logistic'ten Kirill Latinski, asıl artışın ülke içi fiyatlarda olduğunu söyledi. Latinski fiyatlardaki artışın ardında sektörde personel açığının olduğunu da ekliyor. Bazı lojistik firmaları, aylık 190-200 bin ruble (2 bin 200 dolar) maaşla uzun yol şoförü bulmakta güçlük çekiyor.





Avrupa ülkelerinden Rusya'ya taşımacılık talebi yüzde 60 ile 80 arasında azalırken, Belarus, Moğolistan ve Çin gibi ülkelerden mal taşınması talebi yüzde 85 ile 140 arasında değişen oranlarda artış kaydetti. İhracatta ise en büyük artış Çin, Türkiye, Özbekistan ve Kazakistan gibi ülkelerde. Ancak talebin nispeten düşük seyretmesi nedeniyle bu istikametlerde talep edilen taşımacılık ücretleri hemen hemen değişmedi.