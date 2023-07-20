Emeklilik sistemi değişiyor: Kim nasıl etkilenecek?

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ağustos itibarıyla başlayacak.







Yandaş gazete Sabah'ın haberine göre, Toplu Sözleşme Görüşmeleri sonrası Meclis'in açılmasıyla birlikte 2. torba yasa gündeme gelecek. 2. torba yasanın içinde Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile emeklilik için 2 düzenleme yapılması bekleniyor.







BAKANLIK PRİM GÜN ŞARTI İÇİN ÇALIŞMAYI TAMAMLAYACAK

Emeklilik düzenlemesi kapsamında atılacak ilk adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9 binden 7 bin 200'e çekecek çalışmayı tamamlayacak.







DÜZENLEME KAPSAMINDA NELER OLACAK?

Burada ilk olarak düzenlemenin kapsamı belirlenecek. Öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak. Bu kapsamda iş yerinde çalışan işçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler sürüyor.







Ayrıca tarih kriteri de belirlenecek. Yapılacak düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek. Geçtiğimiz mart ayında yürürlüğe giren EYT yasası ile 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlarda yaş şartı kaldırıldı. Eğer yeni düzenleme tüm süreleri kapsarsa, Bağ-Kur reformu kapsamına giren EYT'li erkek sigortalıların da yaşlılık aylığına hak kazanma koşulu 7 bin 200 güne inecek.





Emeklilik sisteminde gerçekleşecek bir başka düzenleme ise ev kadınları ve anneler için olacak. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devletin karşılayacağı modelin de Ekim'de Meclis'e sunulacak torba tasarı ile hayata geçirilmesi bekleniyor. Burada öncelikle Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması gerekiyor. Yapılacak düzenleme ile isteğe bağlı sigorta için SGK'ya başvuran kadınlara prim desteği verilecek.







YAŞ İÇİN DÜZENLEME

Yapılan çalışma kapsamında bir düzenleme de 'yaş' için olacak. Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi planlanıyor. Annelere çocuk sayısına göre prim eklenip, yaş şartından da indirim yapılabilecek. Ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model konuşuluyor.

