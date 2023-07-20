Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin İstanbul ve İzmir adayları şimdiden belli, Ankara'da üç isim öne çıktı /20 Temmuz 2023 11:39

AKP'nin İstanbul ve İzmir adayları şimdiden belli, Ankara'da üç isim öne çıktı

AKP'de İstanbul için Fahrettin Koca'nın ismi öne çıkarken, İzmir'de Hamza Dağ'ın adaylığı kesin gibi. Ankara için ise üç isim adaylık için öne çıkmış durumda.

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AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Fahrettin Koca'nın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak ağır pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı gibi kritik bir sorumluluk alan Fahrettin Koca'nın, adaylık konusundaki tavrı henüz bilinmiyor. Fahrettin Koca'nın 'hayır' demesi ihtimali üzerine ikinci bir aday üzerinde çalışmalar da diğer yandan sürdürülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise adı öne çıkan ikinci isim Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan. 

Ankara'da üç isim öne çıkıyor
Ankara Belediye Başkanlığı için adaylardan daha çok il ve ilçe teşkilatlarında bir çalışma yapılıyor. AKP'ye yakın isimlerin verdiği bilgiye göre Turgut Altınok, Murat Kurum ve Fatih Şahin'in isimleri adaylık için güç kazanırken, hangi aday üzerinde bir ağırlık oluştuğu ise belirsizliğini koruyor.

İzmir adayı belli
İzmir Belediye Başkanlığı için ise tek isim  24 25. 26.ve 27 dönem İzmir Milletvekilliği yapan Hamza Dağ'ın aday gösterilmesine kesin gözü ile bakılıyor. Hatta kulislerde başka bir isim telaffuz edilmiyor.
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