Samanyolu Haber /Dünya / "Rusya'da rejim değişikliği olacak" iddiası /06 Ekim 2022 19:12

"Rusya'da rejim değişikliği olacak" iddiası

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov Rusya savaşıyla ilgili yaptığı açıklamada çok konuşulacak bir iddiayı da gündeme taşıdı.

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Ülkesinin Rusya'ya karşı sürdürdüğü savaşa ilişkin açıklamalarda bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Moskova'da bir rejim değişikliği olabileceğini ifade etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oleksii Reznikov, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın olası düşman eylemleri için uygun planlar hazırladığını söyledi.

Rus güçlerinin, sahada "başarısız" olduğunu savunan Reznikov, "Rejim artık buna dayanamayacak, yeni bir rejim gelecek, Rusya'da mükemmel bir fırtına olacak" dedi.

Reznikov, ülkesinin, ortaklarının desteğiyle "karşı taarruz operasyonlarına" devam edeceğini ve kış hazırlıklarını "hızlandıracaklarını" dile getirdi.
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