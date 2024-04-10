Rusya'da sel felaketi büyüyor: Ural Nehri 10 metre taştı

Rusya'nın Orenburg bölgeskindeki Orsk kentinde yaşanan sel felaketinde endişe yaratan bir eşikten geçildi...
Yetkililer Ural Nehri'ndeki su seviyesinin 10 metreyi geçtiğini duyurdu.
Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orsk kentinde, Ural Nehri üzerindeki bir barajın 6 Nisan akşamı patlaması nedeniyle 2 bin 400'den fazla ev su altında kalmıştı. Felaketin ilk günlerinde yapılan açıklamadan sonra Rusya'nın 37 bölgesindeki 10.500 evin sular altında kaldığı duyurulmuştu.
Sel nedeniyle mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak için tahliye çalışmaları başlatılmıştı. Ülkenin diğer bölgelerindeki nehirler de taşmaya başlamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, hükümete seller nedeniyle özel komisyon kurma talimatı vermişti.
"SU SEVİYESİ YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR"
Avrupa'nın en uzun üçüncü nehrinde yaşanan olay sebebiyle 100 binden fazla insanın tahliye edildiği aktarıldı. Yetkililer, su seviyesinin kritik seviye olan 9.3 metreyi daha önce geçtiğini açıklarken 7.700 kişinin tahliye edildiği duyuruldu.
Orenburglu yetkililer, "Ural'da su seviyesi yükselmeye devam ediyor" derken Reuters haber ajansı uydudan çekilen görüntüleri uluslararası kamuoyu ile paylaştı.