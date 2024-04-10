Rusya'da sel felaketi büyüyor: Ural Nehri 10 metre taştı

Rusya'nın Orenburg bölgeskindeki Orsk kentinde yaşanan sel felaketinde endişe yaratan bir eşikten geçildi...





Yetkililer Ural Nehri'ndeki su seviyesinin 10 metreyi geçtiğini duyurdu.





Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orsk kentinde, Ural Nehri üzerindeki bir barajın 6 Nisan akşamı patlaması nedeniyle 2 bin 400'den fazla ev su altında kalmıştı. Felaketin ilk günlerinde yapılan açıklamadan sonra Rusya'nın 37 bölgesindeki 10.500 evin sular altında kaldığı duyurulmuştu.







Sel nedeniyle mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak için tahliye çalışmaları başlatılmıştı. Ülkenin diğer bölgelerindeki nehirler de taşmaya başlamıştı.





