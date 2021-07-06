Rusya'da yolcu uçağı denize düştü

Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası üzerindeki uçuşu sırasında Salı sabahı irtibatın kesildiği AN-26 tipi uçağın denize düştüğü açıklandı.





RIA haber ajansı, 28 kişinin bulunduğu uçağın Salı günü Rusya'nın doğu ucundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında denize düştüğünü duyurdu.





TASS ajansının yerel makamlara dayandırarak aktardıklarına göre, yolcular arasında uçağın varacağı Plana kentinin belediye başkanı Olga Mokhireva da vardı. Interfax haber ajansı ise yerel meteoroloji merkezinin olay sırasında bölgede bulutlu bir havanın hakim olduğu yönünde bilgi geçtiğini aktardı.





Reuters ajansı, Salı günü sabah saatlerinde 28 kişinin bulunduğu uçak ile bağlantı kurulamadığını duyurmuştu.





Rusya Hava Trafiği Kotrol Brimi, ülkenin doğusunda bulunan Kamçatka yönetim biriminin başkenti Petropavlovsk-Kamçatski'den Palana kentine gittiği belirtilen uçağa ulaşılamadığını açıklamıştı.





Rusya Sivil Savunma Bakanlığı ise uçağın son tespit edildiği bölgeye Salı sabahı itibarıyla arama ve kurtarma ekipleri sevk etmişti.

Düşen uçakta 22 yolcu ve altı mürettebatın bulunduğu belirtildi.