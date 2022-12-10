Rusya'dan dost olmayan ülkelere ek vergi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya ticari ilişkilerde de dost olan ve olmayan ülkeler stratejisini uygulamaya başladı.





Kremlin tarafından alınan bir kararla dost olmayan ülkelerden ithal edilen ürünlere yüzde 35 ek vergi getirildi.





İlave gümrük vergisi uygulanan malların listesi işletme ve birliklerin temsilcileriyle birlikte belirlendi. Çalışmada Rusya’nın kendi üretim çeşitleri korundu.





Kommersant’ın haberine göre Listede, kalite ve çeşit açısından geri kalmayan Rusya’da üretilen muadilleri olan ürünler yer aldı. Ama bu ürünlerdeki vergi miktarları artırıldı.





Bu ürünler arasında temizlik malzemeleri, gıda ürünleri, hafif ateşli silahlar, ev eşyaları, oyuncaklar vb ürünler bulunuyor.





Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın basın bülteninde bu ürünlerin kalite ve çeşit bakımından geri kalmayan yerli muadilleri olduğu belirtiliyor. Bakanlık açılamasında ayrıca vergileri artırmayı veya ürün tedarikini tamamen yasaklamayı planlamadıkları vurgulanıyor