Samanyolu Haber /Gündem / Fas Ronaldo’yu da eve yolladı! /10 Aralık 2022 20:10

Fas Ronaldo’yu da eve yolladı!

Son 16 Turu'nda İspanya'yı eleyen Fas yeni bir tarih yazdı! Çeyrek finalde Portekiz'in karşısına çıkan Afrika temsilcisi 1-0 kazanarak Ronaldo'yu da eve yolladı ve yarı finale yükseldi.

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2022 Dünya Kupası’nda Fas damgası devam ediyor… Son 16’da İspanya’yı penaltılarla mağlup ederek çeyrek finalde Portekiz’in rakibi olan Fas bir devi daha yıktı.

Akıl dolu bir oyunla 1-0 galip gelen Fas, Ronaldolu Portekiz’e de eve dönüş bileti aldırdı. Thumama Stadı’nda oynanan tarihi maçta 42. dakikada Youssef En-Nesyri sahneye çıktı.

Yahia Attiat-Allal’ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Youssef En-Nesyri kalesinden çıkıp zamanlama hatası yapan Diogo Costa’dan önce kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.


2018 Dünya Kupası’nda da kafayla İspanya’ya gol atan Youssef En-Nesyri Portekiz’e attığı bu golle gecenin kahramanı oldu.

İkinci yarıda çok iyi bir savunma yapan ve Portekiz’e gol şansı vermeye Fas attığı tek golle yarı final bileti aldı. Portekiz’de maça İsviçte mücadelesinde olduğu gibi yedek kulübesinde başlayan Cristiano Ronaldo 51. dakikada Ruben Neves’in yerine oyuna dahil oldu
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Fas Ronaldo’yu da eve yolladı!

Fas Ronaldo’yu da eve yolladı!

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