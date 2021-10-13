Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya'dan kripto para kararı /13 Ekim 2021 20:41

Rusya'dan kripto para kararı

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, Rus hükümetinin kripto para piyasalarına ilişkin yaklaşımına dair değerlendirmelerde bulundu.

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Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, kripto paraların Rusya’da bir ödeme aracı olarak kullanılmayacağını belirterek, “Vatandaşların yurt dışındaki borsalarda kripto para alımına yönelik herhangi bir yasak getirilmesi planlanmıyor” dedi.

'ŞU ANDA YASAK'

Kripto paralarla ödeme yapılmasının Rusya’da para arzına yönelik tehlikeler barındırdığına dikkati çeken Moiseyev, “Rusya’da kripto paralarla ödeme yapmak şu anda yasak ve bu yaklaşımımız değişmedi. Örneğin, İsveç bunu serbest bıraktı ve bazı bölgelerde ulusal para birimleri artık geçmiyor” diye konuştu.

'PLANLANMIYOR'

Rusların kripto paralara yönelik yatırımları konusunda da ise serbestlik tanındığını anlatan Moiseyev, “Vatandaşların yurt dışındaki borsalarda kripto para alımına yönelik herhangi bir yasak getirilmesi planlanmıyor” dedi.

ÖDEMELER YAVAŞLATILMIŞTI

Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Şvetsov, 15 Eylül’de yaptığı açıklamada, "duygusal alımların" önüne geçmek amacıyla ülkedeki bankalardan kripto borsalarına yönelik ödemelerin yavaşlatılacağını söylemişti.
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