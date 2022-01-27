Rusya'dan sert NATO çıkışı: Stoltenberg, gerçekle bağını kaybetti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in dün, NATO’nun doğu kanadındaki askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.







Söz konusu açıklamaları dikkate almadığını belirten Lavrov, "Stoltenberg’in gerçekle bağını kaybettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.





"BİZE SALDIRANLAR HER ZAMAN HAK ETTİĞİNİ BULDU"

Cumhuriyet'in haberine göre Lavrov, batının yaptığı açıklamaların "histerik" olduğunu ifade ederek, "Batılı meslektaşlarımızın istisnasız 'askeri' çılgınlık içinde olduklarını görüyoruz. Sadece şunu konuşuyorlar, 'Onları cezalandıracağız', 'Saldıracaksınız', 'Cezalandıracağız, Ukrayna'yı kurtaracağız' gibi. Batı'nın içinde bulunduğu histerik ifadeleri okuyorsunuz. Biz kimseye saldırmadık, onlar hep bize saldırdı. Bize saldıranlar da her zaman hak ettiğini buldu" dedi.





ABD, YAZILI KARŞILIK SUNDU

Öte yandan ABD, Rusya'nın Avrupa'nın doğusuyla ilgili kapsamlı güvenlik taleplerini karşılamak için dün diplomatik yol haritası sunduğunu açıkladı.





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın kapsamlı talepleri üzerine NATO'nun "açık kapı" politikasını sürdürdüğünü ve Kremlin'in kaygılarına karşı "ilkeli ve pragmatik değerlendirme" sunduğunu vurgulayarak, ABD'nin Moskova büyükelçisinin Rusya'ya şahsen yazılı bir cevap ilettiğini belirtti.





Rusya, NATO'nun askeri birliklerini ve silahlarını Ukrayna'nın doğusundan çekmesini ve Ukrayna'nın NATO'ya hiçbir surette alınmamasını talep etmişti.





Blinken gazetecilere yaptığı açıklamada sunulan belge ile ilgili olarak, "Ruslar konumumuzu, fikirlerimizi olabildiğince net bir şekilde anladılar. Şu anda bu belge onlarda ve top onların sahasında" dedi.





Kremlin'in Ukrayna sınırlarının yakınına yaklaşık 100,000 asker yığmasının ardından Ukrayna'da gerilim aylardır artıyor. Moskova Ukrayna'yı işgal etme planı olduğunu kabul etmezken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırında birliklerini artırmasına karşılık olarak birliğin doğu Avrupa'ya daha fazla gemi ve savaş uçağı gönderdiğini ve askeri güçleri hazırda tuttuklarını açıklamıştı.





ABD Savunma Bakanlığı, yaklaşık 8 bin 500 ABD'li askerin yüksek düzeyde alarma geçirildiğini ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bölgeye konuşlanma emri beklediklerini bildirmiş, Kremlin bu adımları endişe ile izledikleri yorumunu yapmıştı.





UKRAYNA, RUSYA'NIN DİPLOMASİYE DEVAM EDECEĞİNİ ÖNGÖRÜYOR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Ukrayna'nın doğusundaki gerilimin azaltılmasına yönelik Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya'nın Paris'teki dünkü müzakeresinin ardından Berlin'de yapılacak bir sonraki müzakere turuna kadar Rusya'nın en az iki hafta daha diplomatik kulvarda kalabileceğini belirtti.





Kuleba, Kopenhag'da yaptığı basın toplantısında "İyi haber şu ki danışmanlar iki hafta içinde Berlin'de görüşmek için anlaştılar. Bu da Rusya'nın gelecek iki hafta boyunca diplomatik kulvarda kalmasının olası olduğu anlamına geliyor" dedi.





Kremlin, Ukrayna sınırına on binlerce askerini konuşlandırmasına karşın Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı iddialarını reddediyor ve Ukrayna'nın ayrılıkçı doğu kentlerinde Moskova destekli isyancılara saldırmaya hazırlandığını öne sürüyor.