MİT’in yasa dışı silah sevkiyatını deşifre eden eski yüzbaşı Bozkır Türkiye’ye getirildi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Necip Hablemitoğlu suikastıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla aranan Nuri Gökhan Bozkır’ın Ukrayna’da MİT operasyonuyla yakalandığını açıkladı.







Bozkır, daha önce yaptığı açıklamada MİT TIR’larıyla Suriye ve diğer birçok ülkeye yapılan yasa dışı silah ticaretinin içerisinde yer aldığını açıklamış, Türkiye’ye iade edilmesi durumunda hapishanede öldürülmekten korktuğunu dile getirmişti.





SİLAH TİCARETİNE 2007 YILINDA BAŞLADI





Eski Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli eski Yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır, MİT kontrolünde Asya ve Afrika’daki sıcak savaş noktalarına yasa dışı silah satıldığını açıklamış ve iddiasına ilişkin fotoğraf ve video görüntüleri de paylaşmıştı. 2007 yılında yurtdışındaki bağlantıları sayesinde ticarete başladığını belirten Bozkır, Gürcistan, İran, Afganistan, Bosna Hersek ve Azerbaycan gibi silahlı çatışmaların olduğu ülkelere; ekipman, yiyecek ve insani yardım malzemeleri tedarik ettiğini söylemişti.





“SURİYELİ TÜRKMENLERE SİLAH SATTIM”







ukraynahaber.com’da yer alan habere göre Bozkır, müşterileri arasında Suriye’deki Türkmen aşiretlerinin de olduğunu söylemişti. Bozkır, ayrıca Suriye’deki iç çatışmaların açık savaşa dönüştüğü 2012 yılında Suriyeli ortağı, Türkmen grupların saha komutanı Halil Harmid’e silah tedarik etmeye başladığı bilgisini de vermişti.





SİLAH SATIŞI MİT KONTROLÜNDE YAPILDI





Yasak silah ticaretini detaylarıyla anlatan Bozkır, Suriye’ye silah sevkiyatına, Türk makamlarının da olumlu yaklaştığını ve sevkiyatın MİT görevlilerinin kontrolünde gerçekleştiğini ileri sürmüştü. Yayınladığı fotoğraf ve görüntülerle silahların paralarının Katar üzerinden dolar olarak konteynırlarla Türkiye’ye getirildiğini ve 7 konteynır dolusu doların askeri üsse taşıdığını iddia etmişti.





MİT TIRLARI DURDURULUNCA UKRAYNA’YA GÖNDERİLDİ





Bozkır, göre silah taşıyan TIR’ların Türkiye’de jandarma tarafından durdurulunca MİT’in, kendisinden acilen yurtdışına çıkmasını istediğini belirtmişti. İsmi veri tabanında işlenmeden iki saat önce adına Ukrayna’ya bir bilet alındı ve havalimanına kadar MİT tarafından götürüldü. Ondan “yakalanan mallarla ilgili tüm sorunlar çözülene kadar da Ukraynalı eşi ve çocuğuyla yurtdışında kalması” istendi.





ADI HABLEMİTOĞLU SUİKASTINA KARIŞTIRILDI





Bozkır’ın iddiasına göre 2018’de Erdoğan’a yakın nüfuzlu işadamlarından silah ticareti teklifi geldi. Ancak teklifi kabul etmeyince ismi Türk yetkililer tarafından Necip Hablemitoğlu suikastına karıştırıldı ve İnterpol’ün listesine konuldu.





HAPİSHANEDE ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYOR





Türkiye Bozkır’ın iadesini talep etti. Araya AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan da girdi ve bizzat Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’den iade istedi. Bozkır ise röportajında, kendisi gibi önemli tanıkların Türk hapishanelerinde şüpheli bir şekilde öldüğünü anlattı. MİT tarafından kaçırılmaktan korktuğunu belirten Bozkır, Ukrayna makamlarından ek koruma ve siyasi sığınma başvurusunda bulunmuştu.