Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan tehlikeli adım: Belarus’a Nükleer silah konuşlandırılıyor /25 Mayıs 2023 13:10

Rusya'dan tehlikeli adım: Belarus’a Nükleer silah konuşlandırılıyor

Rusya’nın Belarus topraklarında nükleer silah konuşlandırma talebi artık sona geldi. Rusya ve Belarus Savunma Bakanları, nükleer silahların yerleştirilmesi ve bakımına ilişkin belgeleri imzaladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Belaruslu mevkidaşı Viktor Khrenin, Minsk'te ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonucunda, Rusya'nın stratejik olmayan nükleer silahlarının Belarus topraklarındaki özel bir depolama tesisinde tutulma prosedürünü tanımlayan belgeler imzalandı.

Belarus savunma bakanlığının basın servisine göre, toplantıda Belarus ve Rusya savunma bakanları askeri-politik durum ve askeri-teknik işbirliği konularını görüştüler.

Savunma Bakanı Şoygu tarafından yapılan açıklamada, “Rusya nükleer silahları Belarus Cumhuriyeti'ne devretmiyor: bunların kontrolü ve bunların kullanımına ilişkin karar Rusya tarafına ait" dedi.

Belarus Savunma Bakanlığına göre ise stratejik olmayan nükleer silahların konuşlandırılması "düşman ülkelerin saldırgan politikasına" bir yanıt. Viktor Khrenin, Birlik Devletinin askeri güvenliğini sağlamak için Belarus ve Rus taraflarının silahlı kuvvetlerin hazır olmasına özel önem vereceklerini kaydetti.

Khrenin, "Bugün, NATO askeri-politik bloğunun temsilcilerinden gelen aralıksız saldırgan tehditler bağlamında bu toplantı özel bir önem taşıyor. Askeri ve askeri-teknik alanlarda ikili işbirliğinin derinliğini vurguluyor" dedi.
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