Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan Türkiye'ye açık uyarı /12 Nisan 2021 18:05

Rusya'dan Türkiye'ye açık uyarı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları (İHA) tedarik etmesiyle ilgili soruya "Moskova, Türkiye ve diğer ülkeleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyarıyor" yanıtını verdi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'yle görüştükten sonra Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yle bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Sputnik'in haberine göre Lavrov, bir basın mensubunun Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA vermesine nasıl yaklaştıklarını sorması üzerine Rusya'nın Ankara ve diğer başkentleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyardığını ifade etti.

Rusya'nın Türkiye dahil tüm ülkelere Kiev'in açıklamalarını iyi analiz etmelerini tavsiye ettiğini belirten Lavrov, "Tüm ilgili ülkelere, Türkiye de bunlardan biri, mevcut durumu, Kiev rejiminin ebedi militarist açıklamalarını incelemelerini tavsiye ettiğimizi ve bu militarist eğilimleri teşvik etmemeleri konusunda uyardığımızı belirtmek isterim" dedi.

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