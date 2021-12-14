Samanyolu Haber /Dünya / Rusya cephesinden NATO açıklaması: Askeri ve askeri-teknik yanıt vereceğiz /14 Aralık 2021 00:08

Rusya cephesinden NATO açıklaması: Askeri ve askeri-teknik yanıt vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, NATO ve ABD'nin Moskova'nın güvenlik garantileri talebini yanıtsız bırakması halinde bunun yeni bir cepheleşme dalgasına yol açabileceğini, Rusya'nın askeri ve askeri-teknik yanıt vereceğini söyledi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, NATO ve ABD'nin Moskova'nın güvenlik garantileri talebini yanıtsız bırakması halinde bunun yeni bir cepheleşme dalgasına yol açabileceğini, Rusya'nın askeri ve askeri-teknik yanıt vereceğini söyledi.

Daha önce Avrupa ülkelerinin topraklarında NATO'lu müttefiklerinin talimatlarıyla Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'yla (INF) yasaklanan silahların görülebileceğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO'nun Rusya'nın güvenlik garantileri talebini yanıtsız bırakması olasılığını değerlendirdi.

Ryabkov, "Bu sorununun siyasi ve diplomatik çözüm istikametinde ilerleme kaydedilmemesi, vereceğimizin cevabın askeri ve askeri-teknik olmasına yol açar" uyarısında bulundu.

Ryabkov, "Yani yeni cepheleşme dalgası başlayacak, bu tür silahlar bizde de görülecek. Şu anda bu silahlar yok, tek taraflı moratoryum yürürlükte ve NATO ile ABD'yi bu moratoryuma dahil olmaya davet ediyoruz. En iyi ihtimalle, ABD'nin INF'den çekilmesine diğer jeopolitik düşünceler yol açmamış gibi 'Önce siz INF'nin çökmesine yol açan sistemlerinizi imha edin, son biz başka bir şey düşüneceğiz' yanıtı gelir. Ancak onlar bunu da söylemiyor, önerilerimizi görmezden geliyorlar" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili önerilerini nasıl ve nerede sunacağına dair bir şey söylemek istemediğini de kaydeden Ryabkov, "Rusya-ABD'nin yer aldığı ikili formatın çok aktif olacağından eminim. ABD'nin NATO'daki hakim rolüne de bakınca, bu kaçınılmaz ve son derece mantıklı" dedi. Ryabkov, önerilerin önümüzdeki haftalarda yazılı olarak sunulacağının da altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı video konferans görüşmesinde ABD öncülüğündeki İttifak'ın doğuya genişlemesi ve Ukrayna da dahil Rusya'ya komşu ülkelerin topraklarına saldırı silahlarının yerleştirilmesi olasılığını dışlayan güvenilir, hukuki olarak belgelenmiş garantiler almaya ilgi duyduklarını dile getirmişti.

© Sputnik

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya cephesinden NATO açıklaması: Askeri ve askeri-teknik... Sonraki Haber >>

Bir darbe de Azeri kardeşierimizden: Burada pulumuz yaxşıdır

Bir darbe de Azeri kardeşierimizden: Burada pulumuz yaxşıdır

İmamoğlu: Bakan daha küvette gemi oynatmamış Kanal İstanbul'dan bahsediyor çıldıracağım

İmamoğlu: Bakan daha küvette gemi oynatmamış Kanal İstanbul'dan bahsediyor çıldıracağım

Öğrenciler Ankara'ya alınmadı

Öğrenciler Ankara'ya alınmadı

Yandaşlığı da abattılar

Yandaşlığı da abattılar

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

Ben millete sesleniyorum

Ben millete sesleniyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:22:55