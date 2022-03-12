Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'nın bombaladığı hastaneden kurtulan o kadın doğum yaptı /12 Mart 2022 12:04

Rusya'nın bombaladığı hastaneden kurtulan o kadın doğum yaptı

Rusya’nın vurduğu Mariupol’deki doğum hastanesinde kaçış görüntüleriyle ses getiren Ukraynalı güzellik influencer’ı Mariana Vishegirskaya’nın bir kız çocuğu doğurduğu bildirildi. Rusya, hastanede çekilen görüntüleri kurmaca olarak nitelemiş ve Vishegirskaya’nın hamile bile olmadığını öne sürmüştü.

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Rusya'nın vurduğu Mariupol'deki doğum hastanesinde hamile haliyle çekilen kaçış görtüntüleriyle uluslararası kamuoyunda ses getiren Ukraynalı influencer'nın doğum yaptığı bildirildi.

Vishegirskaya'nın Rus saldırısı sonrası yaralı halde hastaneden kaçış görüntüleri uluslararası basında ses getirmişti. Genç kadının Türkiye'de yaşayan yeğeni, Vishegirskaya'nın bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini söyledi. Ukrayna'nın BM Büyükelçisi Sergiy Kislitya da, bebeğin adının Veronika olduğunu belirterek Rusya'nın saldırıyla ilgili “yalan haber” suçlamasına tepki gösterdi.

Vishegirskaya'nın bebeğiyle hastanede çekilen fotoğrafı da paylaşıldı.

RUSYA ‘KURMACA’ DEMİŞTİ

Ukrayna hastaneye yönelik saldırıda 3 sivilin öldüğünü belirtirken, Rusya hastanede hastalar değil Ukraynalı silahlı militanların bulunduğunu savunarak Vishegirskaya'nın yer aldığı görüntüleri “kurmaca” diye nitelemişti.

Rusya, Instagram'da 75 bin takipçisi olan güzellik blogger'ı Vishegirskaya'nın bir oyuncu olduğunu, hatta hamile bile olmadığını öne sürmüştü.
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