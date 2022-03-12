Rusya, içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu camiyi bombaladı





Şehirde durum "neredeyse umutsuz"

Ukrayna'nın güney doğusundaki liman şehri Mariupol'de bulunan binlerce kişi, Rus ordusunun günlerdir devam eden bombardımanına ve kuşatmasına direnmeye çalışıyor.



Su, gaz, elektrik ve iletişimden mahrum olan şehirde son günlerde gıda için kavgalar yaşandığını belirten Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, durumun "neredeyse umutsuz" olduğunu ifade ediyor.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise şehirdeki son durum hakkında paylaştığı mesajında "12 günlük kuşatmanın ardından bin 582 sivil hayatını kaybetti ve çok kötü bir insani felaket yaşanıyor" açıklamasında bulundu.



Çarşamba günü şehirdeki yeni doğan hastanesi saldırıların hedefi olmuş, 3 kişi hayatını kaybetmiş ve birçok kişi yaralanmıştı.



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Başbakan Yardımcısı Irina Vereççuk, Zaporoyihe yönüne doğru yeni bir insani koridor açılmasını denediklerini açıklamıştı. Fakat günlerdir süren bombardımandan dolayı bu koridorun açılamadığı belirtiliyor.



Rusya'nın 28 Şubat'ta başlattığı işgalde ordunun başkent Kiev'in 40 kilometre güneyinde bulunan Vasilkiv şehrini bombaladığı açıklandı.

