Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu camiyi bombaladı /12 Mart 2022 12:35

Rusya, içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu camiyi bombaladı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Mariupol kentinde içinde Türkiye vatandaşları ve çocuklar da dahil 80'den fazla kişinin bulunduğu bir caminin bombalandığını duyurdu.

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Euronews'in haberine göre, Bakanlığın paylaştığı Twitter mesajında "Muhteşem Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan Camii Rus işgalciler tarafından bombalandı" açıklamasında bulunulurken, camiden aralarında çocukların da bulunduğu çoğunluğu Türkiye vatandaşı 80'den fazla kişi olduğu ifade edildi.

Bombardımanın tam olarak ne zaman yapıldığı ve ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda ise bilgi paylaşımında bulunulmadı.

Mariupol Belediye yetkilileri, dün yaptıkları açıklamada camide en az 86 Türkiye vatandaşının bulunduğu belirterek yardım istemişti.


Şehirde durum "neredeyse umutsuz"
Ukrayna'nın güney doğusundaki liman şehri Mariupol'de bulunan binlerce kişi, Rus ordusunun günlerdir devam eden bombardımanına ve kuşatmasına direnmeye çalışıyor.

Su, gaz, elektrik ve iletişimden mahrum olan şehirde son günlerde gıda için kavgalar yaşandığını belirten Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, durumun "neredeyse umutsuz" olduğunu ifade ediyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise şehirdeki son durum hakkında paylaştığı mesajında "12 günlük kuşatmanın ardından bin 582 sivil hayatını kaybetti ve çok kötü bir insani felaket yaşanıyor" açıklamasında bulundu.

Çarşamba günü şehirdeki yeni doğan hastanesi saldırıların hedefi olmuş, 3 kişi hayatını kaybetmiş ve birçok kişi yaralanmıştı.

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Başbakan Yardımcısı Irina Vereççuk, Zaporoyihe yönüne doğru yeni bir insani koridor açılmasını denediklerini açıklamıştı. Fakat günlerdir süren bombardımandan dolayı bu koridorun açılamadığı belirtiliyor.

Rusya'nın 28 Şubat'ta başlattığı işgalde ordunun başkent Kiev'in 40 kilometre güneyinde bulunan Vasilkiv şehrini bombaladığı açıklandı.

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