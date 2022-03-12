Tayland, 'dünyanın en büyük yüzen güneş panelleri tesisi'ni kurdu

Aynı bölgede inşa edilen Sirindhorn Hidroelektrik Santrali sayesinde gece enerji üretimine devam edilecek.



Toplamda 720 bin metre kare genişliğe sahip olan güneş panelleri Tayland'da yapılması düşünülen 15 sürdürülebilir enerji projesinden yalnızca biri. Krallıkla yönetilen ülkede 2050 yılına kadar tüm enerji ihtiyacının doğa dostu, yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi hedefleniyor.



Toplamda 144 bin güneş panelinden oluşan yenilenebilir enerji tesisi yaklaşık 70 futbol sahası büyüklüğe eş değer.