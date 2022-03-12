Samanyolu Haber /Teknoloji / Tayland, 'dünyanın en büyük yüzen güneş panelleri tesisi'ni kurdu /12 Mart 2022 12:45

Tayland, 'dünyanın en büyük yüzen güneş panelleri tesisi'ni kurdu

Uzak Doğu ülkesi Tayland'ın kuzey doğusunda bulunan Ubon Ratchathani eyaletinde "dünyanın en büyük yüzen güneş panelleri" yatırımı olması hedeflenen projeyle, ülkede senelik 47 bin ton karbon salımının önüne geçilebilecek.

SHABER3.COM

Aynı bölgede inşa edilen Sirindhorn Hidroelektrik Santrali sayesinde gece enerji üretimine devam edilecek.

Toplamda 720 bin metre kare genişliğe sahip olan güneş panelleri Tayland'da yapılması düşünülen 15 sürdürülebilir enerji projesinden yalnızca biri. Krallıkla yönetilen ülkede 2050 yılına kadar tüm enerji ihtiyacının doğa dostu, yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi hedefleniyor.

Toplamda 144 bin güneş panelinden oluşan yenilenebilir enerji tesisi yaklaşık 70 futbol sahası büyüklüğe eş değer.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tayland, 'dünyanın en büyük yüzen güneş panelleri... Sonraki Haber >>

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Rus işgalciler, Dnipro'yu bombardımana devam ediyor.

Rus işgalciler, Dnipro'yu bombardımana devam ediyor.

Cem Yılmaz'dan 'Muharrem Sarıkaya' göndermesi

Cem Yılmaz'dan 'Muharrem Sarıkaya' göndermesi

AKP'li vatandaşın 'Lozan' yorumu gündem oldu

AKP'li vatandaşın 'Lozan' yorumu gündem oldu

Meral Akşener’e açık açık Tansu Çiller'i sordu!

Meral Akşener’e açık açık Tansu Çiller'i sordu!

'Sav Allah'ım ne olur'

'Sav Allah'ım ne olur'

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

Rus işgalciler Ukrayna'daki doğum hastanesini böyle bombaladı

Rus işgalciler Ukrayna'daki doğum hastanesini böyle bombaladı

Akaryakıt zammını protesto ederken bindiği eşekten düştü!

Akaryakıt zammını protesto ederken bindiği eşekten düştü!

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:52:27