Rusya'nın gözü Ukrayna'nın yeraltı zenginliklerinde

Hammadde yoksa döviz de yok





Rus ablukası hammaddeye erişimi zorlaştırıyor





Geleceğin hammaddeleri uğruna rekabet kızışıyor

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Carnegie Europe'dan Olivia Lazard, Ukrayna hammaddelerine erişimin, Rus işgalinin en önemli motivasyonlarından birini oluşturduğu görüşünde. Stratejik kaynaklara güç kullanımıyla el koymanın Rus politikasının alışıldık şablonlarından olduğunu belirten siyaset bilimci Lazard, "Moskova, Wagner savaşçılarının yardımıyla Afrika'da yıllardır sadece altın ve pırlantaları değil, yeşil dönüşüm açısından önemli lityum, kobalt ve diğer nadir elementler gibi hammaddeleri de güvenceye alıyor" değerlendirmesinde bulunuyor.

Lityum uğruna verilen savaş

Dünyada en çok rağbet gören elementlerden biri de, cep telefonu pilleri ve otomobil akülerinde kullanılan lityum. Ukrayna, kendisini "Avrupa'nın en büyük lityum rezervlerine sahip ülkesi" olarak lanse ederek yatırımcıları ülkeye çekmeye çalışıyor. Kesin rakamlar ise bilinmiyor. Ukrayna Jeoloji Yatırım Grubundan Dimitro Kaşçuk, somut rakamların devlet sırrı gibi saklandığını belirtiyor.