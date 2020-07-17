Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'ya ağır suçlama /17 Temmuz 2020 11:38

Rusya'ya ağır suçlama

İngiltere, Rusya'yı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) çalışmalarını çalmaya teşebbüs etmekle suçladı.

SHABER3.COM

İngiltere'nin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) yetkilileri, aşı çalışmalarına nüfuz etmeye çalışan korsanların Rus istihbarat servisine bağlı olarak çalıştıklarından da "neredeyse emin" olduklarını kaydetti.

Korsanların, zararlı yazılım kullanarak, Covid-19 aşısının gelişimine dair bilgi hırsızlığı yapmaya çalıştığı belirtiliyor.

NCSC'nin operasyonlar müdürü olan Paul Chichester, veri hırsızlığı çabasını "alçaklık" diye niteledi.

RUS İSTİHBARAT TEŞKİLATLARINI SUÇLADI

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da konu ile ilgili olarak, "Rus istihbarat teşkilatlarının salgınla mücadele eden çalışmaları hedef alması kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Rusya ise aşı çalışmalarının bilgi hırsızlığı maksadıyla hedef alındığı iddiasını reddediyor.

Haber ajansı TASS'A mülakat veren Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, "İngiltere'deki klinikleri kimlerin hacklemeye çalıştığı hakkında bilgimiz yok, ancak şunu söyleyebilirim ki Rusya'nın bu tür girişimlerle ilgisi yok." dedi.

YEM TAKTİĞİ DE KULLANIYORLAR

Bilgisayar korsanlığı yapan grubun, "APT29" ismiyle anıldığı, "Dükler" ve "Rahat Ayı" lakapları ile de bilindikleri belirtiliyor.

APT29 korsanları, WellMess ve WellMail ismindeki zararlı yazılımları kullanarak, bilgisayar sistemlerine sızmaya çalışıyor.

Hackerler, çeşitli yem taktikler uygulayarak, hedefledikleri sistemlere girişi olan kişilerin, bağlantı bilgilerini de elde etmeye çalışıyor.

Yem taktikleri arasında, hedeflenen kişilere güvendikleri üçüncü kişilerden elektronik posta aldıkları izlenimi vermek yer alıyor.

Herhangi bir bilginin çalınıp çalınmadığı ile ilgili bir bilgi verilmeyen raporda, APT29'un 2020 yılı boyunca Covid-19 aşısının test ve geliştirme süreçlerine ilişkin farklı organizasyonları hedef aldığı, çok yüksek ihtimalle bilgi hırsızlığı yapmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Sanal korsanlık iddialarının akabinde şu siber güvenlik kurumları uyarı yayımladı:

İngiltere'nin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi
Kanada İletişim Güvenliği Kurumu
ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Siber Güvenlik Altyapısı Ajansı ve Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA)
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