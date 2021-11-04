Samanyolu Haber /Gündem / 'S-400 bataryaları İncirlik’e sevk edildi' iddiası /04 Kasım 2021 00:34

'S-400 bataryaları İncirlik’e sevk edildi' iddiası

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi bataryalarının ABD Hava Kuvvetleri ve NATO tarafından kullanılan İncirlik Üssü'ne getirdiği iddiası Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca yalanlandı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "S-400 bataryalarının İncirlik’e sevk edildiği"ne yönelik iddiaları yalanladı.

Bakanlık kaynakları, bazı internet sitelerinde yer alan "Türkiye’nin S-400 bataryalarını İncirlik Hava Üssü’ne sevk ettiğine" yönelik haberlere ilişkin soru üzerine, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti. MSB kaynakları konu hakkında yaptığı bilgilendirmede, "Sosyal medyada yer alan S-400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya üzerinden, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi bataryalarını, ABD Hava Kuvvetleri ve NATO tarafından kullanılan İncirlik Üssü'ne getirdiği iddia edildi.

Skynews, "Türkiye, ABD Hava Kuvvetleri’nin kullandığı İncirlik üssüne S-400 bataryalarını getirdi" şeklinde haber yapmış, iddia sosyal medya üzerinden yayılmıştı.
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