Samanyolu Haber /Gündem / S-400'lerin tüm parçalarının sevkıyatı tamamlandı /23 Ekim 2019 11:16

S-400'lerin tüm parçalarının sevkıyatı tamamlandı

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Rusya’nın Türkiye’ye S-400 hava savunma sisteminin füzeler de dahil olmak üzere tüm unsurlarının sevkiyatını yaptığını ifade etti.

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Gazetecilere konuşan Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye füzeler de dahil, S-400’lerin tüm unsurlarının sevkiyatının tamamlanıp tamamlanmadığı yönündeki soruya “Evet” yanıtını verdi.
Miheyev, “Lojistik ve sevkiyat konusunun üstesinden başarıyla geldik. 72 uçuş gerçekleştirildi. Her şey net bir şekilde yapıldı, hiçbir aksama olmadı” dedi.

Miheyev, sözleşmenin planlanan süreden önce yerine getirildiğini vurguladı.  

‘TÜRKİYE İLE YENİ S-400 SEVKİYATINI KONUŞUYORUZ’

Miheyev, Rusya ve Türkiye’nin şimdi yeni S-400’lerin sevkiyatının yapılması konusunu görüştüğünü ifade etti.
“Şimdi opsiyonu, finans modelini ve sevkiyat sürecini konuşuyoruz” diyen Miheyev, S-400’ün Türkiye’ye sevkiyatı sözleşmesi çerçevesinde üretimin yerelleştirilmesine ilişkin soru karşısında detay vermeyerek, “Üretimin yerelleştirilmesi programı nihai aşamadaki bir konu” ifadesini kullandı.

Miheyev, ayrıca S-400 sevkiyatı çerçevesinde eğitim programının devam ettiğini ekledi ve “Eğitim programı tamamlandığında sistem Türkiye tarafından kullanıma geçirilecek” dedi.
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