Sabah aç karnına yendiğinde zeka seviyesini artırıyor

İşte beyin sağlığına olumlu etki eden besinler:







KURU ÜZÜMÜN FAYDALARI





Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sindirim sistemini çalıştırmaya yardımcı olur.

Kolesterol seviyesini düzenler.

Romatizmal hastalıkları engeller.

Yorgunluk ve depresyonun önüne geçer, enerji verir.

Uzun süre tokluk hissi sağlar.

Kuru üzüm kemiklerin güçlenmesini sağlar.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.



Anemi tedavilerinde takviye olarak tavsiye edilir.

İçeriğindeki boron minerali sayesinde kalsiyum emilimini kolaylaştırır ve kemik sağlığını güçlendirir.

Kuru üzüm kabızlığı önler.













KURU ÜZÜMÜN BEYNE FAYDASI





Edublox Tutor yazarları, kuzu üzümün dikkati ve hafızayı geliştiren bir eser element olan boron için mükemmel bir kaynak olduğunu belirtiyor. Diğer iyi bor kaynakları arasında fındık ve bademi gösteriyor.





KURU KAYISININ FAYDALARI

Kuru kayısı yüksek miktarda lif içerir. Lif, sindirim sisteminizin düzenli olarak çalışmasını sağlar ve vücudunuzdaki kirleri temizler. .





Lifli bir diyet, kilonuzu düzenler ve kolesterol seviyenizi düşürebilir. Bir bardak kuru kayısı, vücudunuzun günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 94'ünü ve demirinin yüzde 19'unu sağlar.





Kuru kayısı, kemiklerinizi güçlendiren ve sinir fonksiyonunu koruyan, kilo yönetimine yardımcı olan ve kemik erimesiyle savaşan kalsiyum minerali içerir. Ayrıca endişeli veya stresli hissettiğinizde sakinleştirici özelliklere sahip olan magnezyum mineralini barındırır.





Magnezyum beraberinde kas spazmları ve kramplara yardımcı olabilir ve uykusuzluğa karşı rahatlama sağlayabilir. Kayısıda bulunan B vitaminleri ve fosfor, sinir sistemini besler ve vücudun zindeliğini sağlar. Beyni güçlendirdiği için özellikle beyin gücüyle çalışanlar bol miktarda kayısı yemelidir.





Kan şekerini dengelemeye yardımcıdır: Kuru kayısı genellikle fındık gibi bir kabuklu yemişle tüketilir. Kabuklu yemişler doğal yağ içerikleri nedeniyle mide boşalmasını geciktirir ve kan dolaşımına glikoz salınmasını yavaşlatır.







KURU ERİĞİN FAYDALARI

Kuru erikte yüksek miktarda potasyum bulunur. Kalp sağlığını koruyan bir mineral olan potasyum, kalp krizi riskini önleyip, kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olur.





Kalp sağlığını korumasının yanı sıra kuru erik aynı zamanda ani tatlı krizleri, acıkmalara karşı da tok tutucu ve şekeri dengeleyici özelliğe sahiptir.





Bu nedenle ara öğünlerde tüketilmesi, çok daha az kalori almanızı sağla





Kuru erik ayrıca saçlara da iyi gelir. Vücuttaki mineral eksikliklerine bağlı olan saç sorunlarında kuru erik tüketilebilir.





Kuru eriğin içinde bulunan beta-karoten ve antioksidan maddeler, vücutta kanserli hücrelerin yerleşmesine geçit vermez. Hücre zarlarını her yönüyle koruyan kuru erik kansere yakalanma ihtimalinizi en aza indirir.





Yaş ilerledikçe oluşan unutkanlık gibi hastalıkların önüne geçilmesinde de yardımcı olur. Beyni güçlendirir ve hafızanın güçlenmesini sağlar.