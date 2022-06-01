Samanyolu Haber /Politika / Sabah'tan Bakan Nebati'ye tam gaz operasyon /01 Haziran 2022 10:29

Sabah'tan Bakan Nebati'ye tam gaz operasyon

Sabah yazarı Salih Tuna, isim vermeden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi hedef aldığı ve bunu yaparken selefi Berat Albayrak'a övgüler dizdiği bir yazı daha kaleme aldı.

SHABER3.COM

Serhat Albayrak'ın başında bulunduğu Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Sabah gazetesi, eskine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın halefi Nureddin Nebati'yi hedefte tutmaya devam ediyor.

Yazılarını Salih Tuna ismiyle yayımlayan Davut Kayacı, Albayrak'tan bir kez daha övgüyle söz ederek o dönem muhalefetin, 'aile ilişkileri' üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'saldırdığını' savundu. Ardından şunları kaydetti:

"Başarıya ulaşamamanın nedenlerinden biri olarak da Berat Albayrak'ı gördüler. O günden itibaren de sistemli bir şekilde ona saldırarak, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la kaim kalenin surlarını yıkmayı hedeflediler.

Sonuç itibarıyla...

Yüzde 25'le devraldığı enflasyonu pandemi koşullarına rağmen yüzde 11'lerde teslim eden Sayın Albayrak en ihtiyaç duyulduğu bugünlerde maalesef yok.

Gerçeği tersyüz ederek matine-suare saldıranların temsilcileri nihayetinde görevlerini yaptılar, yerlerini de buldular. Malum 6'lı masa etrafında, Biden'ların himayesinde siyaset yapacak kadar zillete duçar oldular.

Ya bu saldırılara çanak tutanlar?

Dahili kemirgenler, sinsiler, kalplerinde hastalık olan dedikoducu mürailer, yatacak yeriniz var mı acaba?"

NE OLMUŞTU?

Sabah yazarının köşe komşusu Okan Müderrisoğlu ile aynı gün yayımladığı yazı, kulislerde 'Albayraklardan Bakan Nureddin Nebati'ye operasyon' olarak yorumlanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sabah'tan Bakan Nebati'ye tam gaz operasyon Sonraki Haber >>

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Akaryakıt zamları Güldür Güldür’de: ‘Bir yılda ne değişebilir ki?’

Akaryakıt zamları Güldür Güldür’de: ‘Bir yılda ne değişebilir ki?’

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

Süleyman Soylu hakkında korkunç iddia

Süleyman Soylu hakkında korkunç iddia
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:49:17