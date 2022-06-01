Sabah'tan Bakan Nebati'ye tam gaz operasyon

NE OLMUŞTU?





Serhat Albayrak'ın başında bulunduğu Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Sabah gazetesi, eskine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın halefi Nureddin Nebati'yi hedefte tutmaya devam ediyor.Yazılarını Salih Tuna ismiyle yayımlayan Davut Kayacı, Albayrak'tan bir kez daha övgüyle söz ederek o dönem muhalefetin, 'aile ilişkileri' üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'saldırdığını' savundu. Ardından şunları kaydetti:"Başarıya ulaşamamanın nedenlerinden biri olarak da Berat Albayrak'ı gördüler. O günden itibaren de sistemli bir şekilde ona saldırarak, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la kaim kalenin surlarını yıkmayı hedeflediler.Sonuç itibarıyla...Yüzde 25'le devraldığı enflasyonu pandemi koşullarına rağmen yüzde 11'lerde teslim eden Sayın Albayrak en ihtiyaç duyulduğu bugünlerde maalesef yok.Gerçeği tersyüz ederek matine-suare saldıranların temsilcileri nihayetinde görevlerini yaptılar, yerlerini de buldular. Malum 6'lı masa etrafında, Biden'ların himayesinde siyaset yapacak kadar zillete duçar oldular.Ya bu saldırılara çanak tutanlar?Dahili kemirgenler, sinsiler, kalplerinde hastalık olan dedikoducu mürailer, yatacak yeriniz var mı acaba?"Sabah yazarının köşe komşusu Okan Müderrisoğlu ile aynı gün yayımladığı yazı, kulislerde 'Albayraklardan Bakan Nureddin Nebati'ye operasyon' olarak yorumlanmıştı.