Samanyolu Haber /Gündem / 'SaBıKa Holding' broşürü nedeniyle CHP'li isimlere dava açıldı /04 Mart 2022 17:45

'SaBıKa Holding' broşürü nedeniyle CHP'li isimlere dava açıldı

CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve CHP İstanbul İl Örgütü yöneticilerinin de aralarında bulunduğu partililer tarafından dağıtılan 'SaBıKa Holding Broşürü' soruşturması tamamlandı. Aralarında il yöneticilerinin de bulunduğu 10 CHP'li hakkında, 'cumhurbaşkanına' ve 'kamu görevlisine' hakaret suçlamalarıyla iddianame hazırlanarak 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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CHP Genel Merkezi tarafından, 'paravan şirketlerle kara para akladığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı, bürokrasi ve yargıya rüşvet verdiği' ileri sürülen Sezgin Baran Korkmaz ve holdingiyle ilgili bilgilerin yer aldığı 'SaBıKa Holding' başlıklı broşür hazırlanmıştı.

15 Ekim 2021 tarihinde CHP’li bazı İstanbul il ve ilçe yöneticileri ile partililer tarafından Beşiktaş ve Beyoğlu’nda broşürleri dağıtanlar hakkında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatılmıştı.

"ONUR VE ŞEREFLERİ ZEDELENDİ"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, CHP'li il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi şüpheli olarak yer aldı. Erdoğan, İçişleri Başkanı Süleyman Soylu, eski Başbakan Binali Yıldırım ile Egemen Bağış, Anayasa Mahkemesi Üyesi İrfan Fidan, Esat Toklu, Tekmen Savaş Nemli, Hasan Yılmaz, İsmail Demir ve Korkmaz Karaca ise iddianamede mağdur sıfatıyla yer aldı.

Broşürde yer alan anlatımların eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğünü aştığının değerlendirildiği iddianamede, adı geçen mağdurların onur, şeref ve saygınlığının zedelendiği kaydedildi.

CHP’LİLERE 2 SUÇLAMADAN 6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
Yürütülen soruşturma kapsamında, CHP’li il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu partililer hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlamalarından toplamda 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Böylece, CHP İstanbul İl Sekreteri Oğuz Kemal Yakar, CHP İl Başkan Yardımcısı Mert Bahçetepe, CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Gözde Fil, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Ali Asker Ekici, CHP Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcısı Cem Özçelik ve parti üyeleri Burak Aluçlu, Gökhan Akgül, Seçkin Aybar ile Tuğba Güçtekin hakkında dava açıldı.

Davanın ilk duruşması ise 16 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

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